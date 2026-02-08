Lindsey Vonn teško pala na Olimpijskim igrama u Cortini: Odnesena je helikopterom

Podijeli :

(AP Photo/Jacquelyn Martin) via Guliver Image

U nedjelju ujutro vozio se ženski spust u Cortini d'Ampezzo. Glavna priča bila je Lindsey Vonn koja je unatoč puknuću prednjih križnih ligamenata odlučila skijati na Zimskim olimpijskim igrama. Nažalost, Amerikanka je već nakon prvih par zavoja teško pala te joj se morala ukazati pomoć na stazi.

Neko vrijeme nakon starta je Austrijanka Ariane Rädler bila na vodećem mjestu. Na vrhu se zadržala do šeste skijašice kada ju je s vrha skinula Breezy Johnson sa sjajnom vožnjom. Amerikanka je u cilj ušla s vremenom 1:36.10 što je bilo sekundu i deset stotinki brže od Austrijanke.

Ta vožnja bila joj je dobra za prvo mjesto i nakon još nekoliko skijašica, a treba izdvojiti nastup domaće Laure Pirovano koja je s 94 stotinke zaostatka preuzela drugo mjesto te je legendarnu Federicu Brignone izbacila iz borbe za medalju. Ubrzo je iz borbe ispala i Rädler jer ju je Norvežanka Kajsa Vickhoff Lee s 98 stotinki zaostatka preskočila na trećoj poziciji.

No, ona nije bila dugo na toj poziciji jer je sjajnom vožnjom mlada Njemica Emma Eicher u cilj ušla sa samo četiri stotinke zaostatka. Tako je Johnson ostala na vrhu i nakon 10. skijašice u Cortini d’Ampezzo. Solidnu prijetnju napravila je i Cornelia Hütter koja je dobar dio staze imala prednost, ali je u cilj ušla s 86 sekundi zaostatka što joj je bilo dovoljno za treće mjesto.

Kao 13. na stazi krenula je Lindsey Vonn koja je na utrku došla s puknućem prednjih križnih ligamenata. Iako je na treningu bila treća, to nije prenijela na utrku te je ponovno teško pala te joj se morala ukazati pomoć. Donesena su i nosila, a kako je u prijenosu rekao HRT-ov novinar Bruno Kovačević, čuli su se i krikovi.