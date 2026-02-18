Kanada preživjela Čehe nevjerojatnim golom zvijezde Golden Knightsa

Podijeli :

(AP Photo/Carolyn Kaster) via Guliver Image

U drugom polufinalu hokeja na ledu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini snage su odmjerile reprezentacije Kanade i Češke koje su se već srele u skupini. Tada je "dream team" Kanade slavio s 5:0, a sada su Česi ipak bili tvrđi orah. Dva puta su vodili te su Kanađane odveli u produžetke gdje su na kraju ipak izgubili s 4:3.

Kanađani su poveli već u četvrtoj minuti golom Macklina Celebrinija kojemu Kanađani tepaju da je novi Sidney Crosby, jedan od najvećih hokejaša svih vremena.

Činilo se tada da će Kanada lakoćom slomiti Čehe, ali u devetoj minuti je Lukas Sedlak zabio za 1:1 da bi Češka zatim potpuno preokrenula susret u 15. minuti. Tada su odigrali dobar power play koji je u pogodak pretvorio njihov najbolji igrač David Pastrnak.

Pokušali su Kanađani do kraja trećine izjednačiti, ali nisu uspjeli te je Češka nakon prvih 20 minuta vodila s 2:1.

U drugom periodu gledali smo agresivni hokej, posebno od Čeha koji su ozlijedili legendarnog Crosbyja. Za ta dva starta na kanadskog hokejaša Česi nisu kažnjeni, ali je zato u 12. minuti Michal Kempny zbog dva cross-checka na Nathana MacKinnonu zaradio dvije minute.

Upravo je igrač koji je izborio isključenje zabio za izjednačenje. Njemu je pločicu izvrsno dodao najbolji igrač svijeta Connor McDavid, a onda je glavna vedeta Colorado Avalanchea pogodila za 2:2. Do kraja trećine zatresla se stativa na obje strane leda, ali se u posljednji period otišlo s rezultatom 2:2.

Uzbudljiva utakmica nastavila se i u posljednjem periodu. Obje ekipe imale su svoje prilike, a mrežu su ipak zatresli Česi u 13. minuti. Strijelac za Čehe tada je bio Ondrej Palat, član New York Islandersa.

Čuvali su Česi tu prednost četiri minute prije kraja, a tada je na scenu stupio kapetan Montreal Canadiensa Nick Suzuki. Još uvijek mladi hokejaš preusmjerio je udarac Devon Toewsa iza leđa Lukasa Dostala za 3:3.

Pritiskali su Kanađani u posljednjim minutama, a to im se skoro obilo o glavu 70 sekundi prije kraja. Napadač Colorada imao je takozvani breakaway, odnosno situaciju jedan na jedan s kanadskim vratarom Jordanom Binningtonom, ali nije uspio zabiti i rezultat je ostao 1:1.

Bila je to posljednja prilika i otišlo se u produžetke koji se igraju tri na tri i gotovo uvijek pruže pravi kaos. U prvih 80 sekundi vidjeli smo pravo ludilo.

Prvo je Dostal zaustavio McDavida, a onda je Binnington spasio Kanadu. Samo nekoliko sekundi kasnije Mitchell Marner je pogodio nevjerojatan backhand udarac za pobjedu 4:3 i prolazak u polufinale gdje je svoje mjesto već osigurala Slovačka.