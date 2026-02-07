Još veća konkurencija za Zrinku Ljutić: Na ZOI se vraća jedna od najboljih slalomašica svijeta

Podijeli :

(AP Photo/Giovanni Maria Pizzato, File) via Guliver Image

Aktualna olimpijska prvakinja u slalomu Slovakinja Petra Vlhova potvrdila je da će se natjecati u ekipnoj kombinaciji u utorak i u slalomu sljedeći tjedan na ZOI Milano-Cortina nakon dvogodišnjeg oporavka.

“Na putu sam za Cortinu na svoje četvrte Olimpijske igre Prošle su dvije godine otkako sam se zadnji put natjecala i jedva čekam da se vratim na startnu poziciju predstavljajući svoju zemlju“, napisala je Slovakinja na Instagramu u subotu. “Natjecat ću se u ekipnoj kombinaciji i slalomu.“

Vlhova (30) je izvan natjecanja otkako joj je puknuo prednji križni ligament u desnom koljenu tijekom veleslaloma Svjetskog kupa u siječnju 2024. Njezin oporavak je bio dugotrajan i još se nije mogla natjecati, zbog problemas hrskavicom i nekoliko loših odluka.

No, početkom ove godine, konačno je mogla objaviti dobre vijesti: nakon što je dobila liječničko odobrenje, objavila je da može nastaviti skijati “visokim intenzitetom”.

Vlhova je osvojila šest medalja na svjetskim prvenstvima, uključujući naslov u veleslalomu u Åreu 2019. godine, i aktualna je olimpijska prvakinja u slalomu. Prije ozljede, bila je jedina skijašica sposobna redovito izazivati ​​Mikaelu Shiffrin u slalomu.

Ekipna kombinacija, novi format na olimpijskom programu, zakazana je za utorak za žene, točno tjedan dana prije slaloma.