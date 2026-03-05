Hrvatsku prvi put u povijesti na Zimskim paraolimpijskima igrama predstavljaju brat i sestra

Podijeli :

Foto: Hrvatski paraolimpijski odbor

S ukupno 10 osvojenih olimpijskih odličja Janica i Ivica Kostelić upisali su se u povijest svjetskog skijanja, a sada će Hrvatska prvi put u povijesti imati brata i sestru i u paraskijanju na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo, gdje će nastupiti Karla i Petar Kordić.

Bit će to paraolimpijska premijera za Karlu (22) i Petra (20). Oboje nastupaju u kategoriji slijepih i slabovidnih skijaša. Uz Karlu nastupa i njezina vodičica Iva Hršak, a uz Petra je Marija Coch.

Upravo je Janica velika inspiracija za oboje, a ne skrivaju uzbuđenje što će nastupiti na najvećem natjecanju parasporta.

“Ispred nas je najveće sportsko natjecanje i čast je što predstavljamo Hrvatsku. Uzbuđenje je veliko, nadam se da će sve proći u najboljem redu. Dobro smo se pripremili i nadam se da ćemo opravdati povjerenje,” kazala je 22-godišnja Karla, koja je rođena s albinizmom zbog kojeg i ima poteškoće s vidom.

Italija za nju ima posebno mjesto. U siječnju prošle godine na Univerzijadi u Torinu osvojila je brončanu medalju u veleslalomu za slijepe i slabovidne osobe.

“Bio je to jedan od prijelomnih trenutaka u mojoj karijeri i dao mi je dodatan vjetar u leđa,” priznala je djevojka iz Donje Lomnice kraj Velike Gorice.

Skijanjem se počela baviti u srednjoj školi nakon što ju je Lada Jug, profesorica tjelesnog u Centaru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, pozvala da proba. Upravo je Jug prva započela skijašku edukaciju za osobe s oštećnjem vida i osnivačica je paraski kluba Sljeme.

“Počeli smo se baviti skijanjem na nagovor naše profesorice u srednjoj školi. Nismo predugo u skijanju, ali rezultati su vidljivi, što je dokaz da se uz rad i zalagenje može do uspjeha,” kazala je.

“S obzirom na naš invaliditet izabrali smo neobičan sport. U početku je je bilo malo straha, no brzo je nestao. Skijanje je predivan sport,” kazala je studentica treće godine fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

“Fizioterapija je primjenjiva, spoj je sporta, rada s ljudima te pomoći drugima. Stvarno imam sreću što me fakultet podržava i uvijek su tu kao poticaj.”

Naglasila je kako su ona i dvije godine mlađi brat povezani i podrška jedno drugom.

“Drago mi je što oboje idemo na svoje prve Paraolimpijske igre, to je velika stvar za cijelu našu obitelj,” istaknula je.

Petar sa smiješkom priznaje kako je sestra bolja.

“Naravno da je Karla bolja. Već ima jednu veliku medalju, broncu s Univerzijade. Ona je i prva krenula na skijanje, a kada sam ja probao oduševio sam se. Nema rivaliteta između nas dvoje. Mi se međusobno podržavamo i nastojimo biti što bolji. Skijanje je adrenalinski sport, volim brzinu, svjež zrak, planine. Pripreme su bile odlične, mislim da smo spremni za Igre, sretan sam što ću nastupiti na tako velikom natjecanju.”

Dodaju kako su im roditelji Zlatko i Kata velika podrška.

“Roditelji nas podržavaju u svemu što radimo, pa tako i u skijanju,” kažu.

U skijanju za slijepe i slabovidne iznimno veliku ulogu imaju vodiči, bez kojih bi sve bilo nemoguće. Uz Karlu nastupa i njezina vodičica Iva Hršak, a uz Petra je Marija Coch.

“Jako je važna povezanost između vodiča i sportaša. Moramo se dobro poznavati kako bi si vjerovali te usuglasili sve komande. One moraju biti što kraće, što jasnije i što obuhvatnije,” otkrila je Karla.

“Moj posao je da vodim slabovidnu osobu iza sebe. Povezani smo preko bluetootha koji je spojen na kacigu. Usmjeravam Petra i dajem mu precizne informacije, moramo biti dobro iskordinirani. Velika je to odgovornost,” naglasila je Marija Coch koja je prije radila s Damirom Mizdrakom koji je nastupio u Pekingu prije četiri godine.

“Ključno je obostrano povjerenje,” dodala je Iva Hršak.

“Vro je važno prije svakog natjecanja provjeriti opremu, znalo se dogoditi da zbog hladnoće prestanu raditi baterije. Na planini se svašta može dogoditi, zato moramo biti spremni za sve izazove,” zaključuje Hršak.