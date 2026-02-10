Hadžić i Sobol bez prolaska u kvalifikacijama

Podijeli :

Tena Hadžić i Ema Sobol bile su prve hrvatske predstavnice na Zimskim olimpijskim igrama, nastupivši u skijaškom trčanju u sprintu klasičnim stilom, a obje su zaustavljene u kvalifikacijama.

U kvalifikacijama je sudjelovalo 89 natjecateljica, a u četvrtfinale je prošlo prvih 30.

Hadžić je utrku završila s vremenom 4:12.88, gotovo 36,7 sekundi iza najbrže Šveđanke Linn Svahn (3:36.21), što joj je donijelo 66. mjesto.

Sobol je bila 77. s rezultatom 4:22.67, 46,46 sekundi iza vodeće.