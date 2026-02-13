Francuz osvojio zlato u biatlonu, hrvatski stjegonoša izborio dohvatnu utrku

Podijeli :

(AP Photo/Misper Apawu) via Guliver Image

Francuski biatlonac Quentin Fillon Maillet osvojio je zlato u muškom sprintu na 10 km, a nastupila su i dvojica hrvatskih biatlonaca - Matija Legović je bio 59., a Krešimir Crnković 89.

Fillon Maillet pogodio je svih 10 metaka i projurio kroz posljednji krug osvojivši zlato s vremenom od 22 minute i 53.1 sekunde. Francuzu je ovo sedma olimpijska medalja i četvrto zlato.

Prve ZOI, pa odmah stjegonoša: Prevladava sreća i pozitivna trema! Norvežanin bez greške do zlata u biatlonu na 20 kilometara, Legović i Crnković pri dnu poretka

Norvežanin Vetle Sjaastad Christiansen sjajnim finišem preoteo je srebrnu medalju sunarodnjaku Sturli Holmu Laegreidu, koji se morao zadovoljiti svojom drugom brončanom medaljom na Igrama nakon što je osvojio treće mjesto u muškoj pojedinačnoj utrci.

Legović je imao dva promašaja, po jedan u ležećem i stojećem stavu, a za pobjednikom Malletom zaostao je 3:05.5 minuta za pobjednikom. No, važnije je da je ponajbolji svjetski junior plasmanom među prvih 60 osigurao nastup u dohvatnoj utrci u nedjelju.

Krešimir Crnković je promašio pet meta, tri u ležećem i dvije u stojećem, pa je nakon odrađenih pet kaznenih krugova završio s 5:11 minuta za Francuzom, čime je završio kao predzadnji, 89.