Finska slavila u skandinavskom derbiju, Slovaci pobjedom protiv Italije nastavili dobru formu

U petak ujutro, u najranijem terminu hokejaškog natjecanja, odigrane su dvije utakmice. Italija je ugostila Slovačku te je upisala poraz od 3:2 dok su u isto vrijeme Finska i Švedska odigrali skandinavski derbi u kojem je pobjedu odnijela reprezentacija Finske s 4:1.

Slovaci, brončani s Olimpijskih igara u Pekingu, su u prvom kolu šokirali zlatne Fince s 4:1 pa su u drugom kolu tražili novu pobjedu jer ih je čekala Italija koja je, unatoč domaćem ledu, autsajder protiv svake ekipe na ovom turniru.

Nakon prvih 20 minuta Talijani su se dobro držali, ali početkom drugog perioda su Slovaci golom Libora Hudaceka na powerplayju došli do vodstva. Do kraja trećine Slovaci su uspjeli povećati prednost u 14. minuti golom Matusa Sukela da bi Talijani krajem perioda preko Matthewa Bradleyja smanjili na 2:1.

Taj rezultat na semaforu stajao je do 12. minute posljednje trećine kada je Adam Ruzicka zabio svoj drugi gol na turniru za 3:1 Slovačke. Do kraja utakmice su Talijani uspjeli smanjiti na 3:2 golom Dustina Gazleyja, ali Slovaci su uspjeli sačuvati prednost te su s 3:2 upisali drugu pobjedu na Olimpijskim igrama.

U drugoj utakmici ranijeg termina gledali smo uzbudljivi skandinavski derbi prepun tenzija. Finci su zbog poraza u prvom kolu bili posebno motivirani protiv Šveđana, a to im se isplatilo u prvoj trećini koju su golovima Nikolasa Matinpala i Antona Lundella dobili s 2:0.

Šveđani su golom Rasmusa Dahlina smanjili rezultat na početku druge trećine, ali su zbog lošije igre s čovjekom više dozvolili Joelu Armiji da zabije gol za 3:1 u igri 4 na 5. Tako je nakon 40 minuta igre na semaforu pisalo 3:1 za Finsku.

U posljednjoj trećini vidjeli smo još jedan gol u mreži Šveđana. Njega je zabio najbolji finski hokejaš Mikko Rantanen koji je iskoristio švedski rizik igranja bez vratara. Tako su Finci s 4:1 upisali prvu pobjedu na olimpijskom turniru.

Ovim pobjedama Finske i Slovačke još nije riješeno pitanje pobjednika grupe B jer u posljednjem kolu međusobno igraju Slovačka i Švedska te Finska i Italija. Trenutačno prvo mjesto drži Slovačka sa šest bodova, druga je Finska s tri, treća Švedska također s tri dok su Talijani bez bodova.

U sljedeću fazu prolazi svaka ekipa, samo je razlika što tri prvoplasirane ekipe iz svake skupine te najbolja drugoplasirana reprezentacija idu u četvrtfinale dok će preostale ekipe morati igrati međufazu.