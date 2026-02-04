Evo što donosi veljača: Stižu Olimpijske igre, ‘proljeće’ hrvatskih klubova u Europi i brojna uzbuđenja

Podijeli :

Početak godine uvijek je prepun sportskih događanja pa smo u siječnju imali nekolicinu zanimljivih natjecanja. Gledali smo Svjetsko prvenstvo u pikadu, pratili smo hrvatske rukometaše na putu do bronce, vaterpoliste na Europskom prvenstvu u Srbiji, ali i hrvatsku futsal reprezentaciju koja je još aktivna na Euru u Sloveniji, Latviji i Litvi. Teško je nadmašiti tako uzbudljiv siječanj, ali veljača bi to mogla.

Završnica Europskog prvenstva u futsalu (Ljubljana) – 4. veljače polufinale Hrvatska – Španjolska i Portugal – Francuska, 7. veljače finale i utakmica za treće mjesto

Kapetan futsal reprezentacije pred polufinale Eura: 'I Španjolci su od krvi i mesa, imat ćemo šanse' Hrvatska protiv Španjolske traži finale futsal Eura: 'Ići ćemo 'na glavu', to nam je utakmica karijere'

U srijedu od 17 sati Hrvatska će u Ljubljani tražiti povijesni rezultat na Europskom prvenstvu. 2012. je Hrvatska na domaćem parketu osvojila četvrto mjesto, a sada je jedna pobjeda dijeli od nadmašivanja tog uspjeha. Na putu stoji jaka Španjolska, a u slučaju poraza najvjerojatnije stiže Francuska koja je autsajder u svom polufinalu protiv aktualnih prvaka Portugala.

Super Bowl (San Francisco) – 9. veljače, 00:30 – U San Franciscu će Seattle Seahawksi i New England Patriotsi odmjeriti snage u 60. Super Bowlu u povijesti. Seahawksi traže svoj drugi naslov u povijesti, prvi nakon 2014. godine, dok Patriotsi traže stvaranje nove dinastije. Njihov posljednji naslov u eri Bill Belichick – Tom Brady došao je 2018. godine kada su bili bolji od Los Angeles Ramsa.

Olimpijske igre (Cortina d’Ampezzo) – 4. – 22. veljače

Olimpijske igre počinju i prije ceremonije otvaranja koja kreće šestog veljače. Natjecanje u curlingu prvo je na redu (4. veljače – mješoviti parovi), a petog veljače kreću i snowboarding te otvaranje ženskog turnira hokeja na ledu. Na dan otvaranja se sportovima pridružuje i umjetničko klizanje, a u ostalim danima kreće prava ludnica.

Hrvatska će imati ukupno 14 sportaša i sportašica na Olimpijskim igrama, a ovo su njihovi rasporedi.

Nordijsko skijanje

klasični sprint/Ž (kvalifikacije, 10. veljače, 9.15): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (kvalifikacije, 10. veljače, 9.55): Marko Skender

klasični sprint/Ž (četvrtfinale, 10. veljače, 11.45): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (četvrtfinale, 10. veljače, 12.15): Marko Skender

klasični sprint/Ž (polufinale, 10. veljače, 12.45): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (polufinale, 10. veljače, 12.57): Marko Skender

klasični sprint/Ž (finale, 10. veljače, 13.13): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (finale, 10. veljače, 13.25): Marko Skender

10 km slobodni start/Ž (12. veljače, 13 sati): Tena Hadžić, Ema Sobol

10 km slobodni start/M (13. veljače, 11.45): Marko Skender

Ekipno natjecanje slobodnom tehnikom (18. veljače, 19:45): Tena Hadžić, Ema Sobol

50 km masovni start/M (21. veljače, 11 sati): Marko Skender

Biatlon

20 km pojedinačno/M (10. veljače, 13.30): Matija Legović, Krešimir Crnković

15 km pojedinačno/Ž (11. veljače, 14.15): Anika Kožica

10 km sprint/M (13. veljače, 14 sati): Matija Legović, Krešimir Crnković

7,5 km sprint/Ž (14. veljače, 14 sati): Anika Kožica

12,5 km dohvatno/M (15. veljače, 11.15): Matija Legović, Krešimir Crnković

10 km dohvatno/Ž (15. veljače, 14.45): Anika Kožica

15 km masovni start/M (20. veljače, 14.15): Matija Legović, Krešimir Crnković

12,5 km masovni start/Ž (21. veljače, 14.15): Anika Kožica

Alpsko skijanje

veleslalom/M (14. veljače, 10/13.30): Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš

veleslalom/Ž (15. veljače, 10/13.30): Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić

slalom/M (16. veljače, 10/13.30): Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš

slalom/Ž (18. veljače, 10/13.30): Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić

Brzo klizanje

500 metara/Ž (polufinale, 12. veljače, 20.58): Valentina Aščić

500 metara/Ž (B finale, 12. veljače, 21.26): Valentina Aščić

500 metara/Ž (A finale, 12. veljače, 21.31): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (kvalifikacije, 14. veljače, 20.59): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (četvrtfinale, 16. veljače, 11 sati): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (polufinale, 16. veljače, 11.55): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (B finale, 16. veljače, 12.36): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (A finale, 16. veljače, 12.42): Valentina Aščić

1500 metara/Ž (četvrtfinale, 20. veljače, 20.15): Valentina Aščić i Katarina Burić

1500 metara/Ž (polufinale, 20. veljače, 21 sati): Valentina Aščić i Katarina Burić

1500 metara/Ž (B finale, 20. veljače, 21.56): Valentina Aščić i Katarina Burić

1500 metara/Ž (A finale, 20. veljače, 22.03): Valentina Aščić i Katarina Burić

Osim hrvatskih predstavnika, najviše pažnje bit će usmjereno na hokejaški turnir muškaraca koji ove godine donosi najbolje NHL igrače. Prvi put nakon 2014. (Vancouver) su se NHL i IIHF uspjeli dogovoriti te će ove godine nastupati igrači poput Sidneyja Crosbyja, Connora McDavida, Nathana MacKinnona, Williama Nylandera, Austona Matthewsa i sličnih igrača. Finale tog turnira na rasporedu je 22. veljače te će to biti i glavni događaj na Olimpijskim igrama s obzirom na to da se igra posljednjeg dana.

Liga prvaka – šesnaestina finala (17. i 18. veljače te 24. i 25. veljače)

Održan ždrijeb play-offa za osminu finala LP: Real ponovno na Mourinha i Benficu!

Europska liga – šesnaestina finala (19. i 26. veljače)

Dinamo – Genk, 19. veljače18:45

Genk – Dinamo 26. veljače, 21:00

Konferencijska liga – šesnaestina finala (19. i 26. veljače)

Omonia – Rijeka, 19. veljače, 21:00

Rijeka – Omonia, 26. veljače, 18:45

Ždrijeb osmine finala europskih natjecanja: 27. veljače

Dan nakon što Dinamo i Rijeka završe svoje dvomeče u Europskoj, odnosno Konferencijskoj ligi, UEFA će održati ždrijeb za osminu finala svih natjecanja (Liga prvaka, Europska liga, Konferencijska liga).

U veljači će se održati i All-Star utakmica u NBA ligi (15. veljače), započet će MLS (21. veljače) sezona gdje Lionel Messi sa svojim Inter Miamijem brani naslov, a i ljubitelji automoto sportova neće ostati zakinuti.

Messijev Inter Miami osvojio MLS: Argentinac upisao dvije asistencije za prvi naslov u povijesti

Od 12. do 15. veljače održat će se WRC reli u Švedskoj koji ćete moći pratiti na Sport Klubu, dok će se 15. veljače odvoziti kultna Daytona 500 utrka.

Ljubitelji nešto manje popularnih sportova u Hrvatskoj imat će priliku ispratiti Svjetsko kriket prvenstvo (7. veljače – 8. ožujka) te Ligu prvaka u dvoranskom hokeju gdje Hrvatska ima svog predstavnika. Riječ je o Hokejaškom klubu Zelina koji će od 13. do 15. veljače igrati na turniru u Španjolskoj.

Također će se u veljači odigrati i Svjetsko šahovsko prvenstvo koje je na rasporedu od 13. do 15. veljače.

Uz sve to pratit ćemo brojna teniska natjecanja, košarkaške lige kao i nogometne lige, ali i uspjehe KHL Siska u Alpskoj ligi hokeja na ledu. Ljubitelji sporta sigurno neće ostati zakinuti u drugom mjesecu 2026. godine.