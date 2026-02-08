Čehinja osvojila broncu u snowboardu, Talijani došli do nove medalje

Podijeli :

Guliver Image

Češka daskašica na snijegu Zuzana Maderova osvojila je u nedjelju zlatnu medalju u paralelnom veleslalomu za žene na Olimpijskim igrama u Livignu, pobijedivši nakon što je njezina sunarodnjakinja i dvostruka prvakinja Ester Ledecka ispala u četvrtfinalu.

Sabine Payer iz Austrije osvojila je srebro, a Talijanka Lucia Dalmasso broncu, pobijedivši sunarodnakinju Elisu Caffont.

Ledecka je izgubila od Payer u četvrtfinalu, a ta tridesetgodišnjakinja je bila prva žena koja je osvojila zlato u dva različita zimska olimpijska sporta u Pyeongchangu 2018. kada je pobijedila u paralelnom veleslalomu u daskanju na snijegu i super-G-u u skijanju. Svestrana češka sportašica morala je birati između dva događaja u Milanu zbog sukoba u rasporedu, odlučivši se za snowboarding umjesto spusta.