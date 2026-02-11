Australac pao na treningu i slomio vrat, helikopterom ga prevezli u bolnicu

Podijeli :

Tommaso Berardi IPA Sport via Guliver

Za njega je završen nastup na Zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina.

Australski snowboarder Cameron Bolton doživio je težak pad na treningu i zbog prijeloma vrata morao je helikopterom biti prebačen u bolnicu u Milanu.

Bolton je pao tijekom treninga snowboard crossa u Livignu. Iako je odmah nakon pada uspio sam napustiti stazu, idućeg jutra probudio se s jakim bolovima u vratu. Dodatne pretrage pokazale su dva prijeloma, nakon čega je hitno transportiran helikopterom s planine na daljnje liječenje.

“Cam je želio da njegovi sunarodnjaci znaju što se događa i da je dobro te da je zbrinut na najbolji mogući način”, rekla je šefica australske misije Alisa Camplin.

“Svjestan je koliko ozbiljno pristupamo njegovoj situaciji i komunikacija je bila izvrsna. Ponosna sam na razinu skrbi koju ima.”

Bolton je prošle godine osvojio srebro u mješovitom ekipnom snowboard crossu na Svjetskom prvenstvu u švicarskom Engadinu, zajedno s Miom Clift.