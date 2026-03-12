Amerikanci za vrijeme ZOI u Cortini vrijeđali Mikaelu Shiffrin

Podijeli :

(AP Photo/Jacquelyn Martin) via Guliver Image

Američka skijašica Mikaela Shiffrin otkrila je da je bila žrtva online maltretiranja za vrijeme Zimskih olimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo.

Trenutačno vodeća u ukupnom poretku Svjetskog kupa javno je objavila neke od online uvreda koje je primila za vrijeme Olimpijskih igara u Italiji.

Shiffrin je podijelila neke od komentara u videu na Instagramu uoči veleslaloma i slaloma Svjetskog kupa u Areu ovog vikenda.

“Sram te bilo, izdajnice”, “Ostani u Italiji, kučko” i “Loša si” bile su samo neke od uvreda koje je primila.

Amerikanka vjeruje da su uvrede bile odgovor na njezine kritičke primjedbe o političkoj situaciji u Sjedinjenim Američkim Državama te je rekla da su raznolikost i uključivost važne vrijednosti za nju. I drugi američki sportaši kritizirali su svoju vladu na Olimpijskim igrama prošlog mjeseca, posebno zbog njezinih mjera protiv ilegalnih imigranata.

Shiffrin je također bila izložena kritikama kritizirana zbog neuspjeha u osvajanju medalja na Olimpijskim igrama u Cortini, s komentarima poput “opet ćeš propasti”. No na kraju je osvojila zlato u svojoj omiljenoj disciplini, slalomu, s najvećom razlikom u pobjedi (1,50 sekundi ispred drugoplasirane Camille Rast) u bilo kojoj olimpijskoj skijaškoj disciplini od 1998.

To joj je bila treća olimpijska zlatna medalja, nakon što je osvojila naslov u veleslalomu na ZOI 2018. u Pyeongchangu i naslov u slalomu na ZOI 2014. u Sočiju.

Shiffrin je najuspješnija skijašica svih vremena sa 108 pobjeda u Svjetskom kupu. S dva slaloma do kraja, već je osigurala rekordni deveti ukupni naslov u slalomu i na putu je da osvoji svoj šesti Veliki Kristalni globus za ukupnu pobjedu na završnici sezone.

U Areu će imati svoj 300. nastup na utrkama Svjetskog kupa u Areu. Bila je na postolju u više od polovice svojih utrka. Ima 166 mjesta na postolju, najviše od bilo koje žene, uključujući 97 u slalomu u kojem također ima rekordnu 71 pobjedu.