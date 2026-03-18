Zvijezda PSG-a ozlijedila se protiv Chelseaja, poznato koliko će pauzirati

Podijeli :

EveryxSecondxMediax via Guliver

Krilni igrač francuskog nogometnog prvaka PSG-a Bradley Barcola pauzirat će nekoliko tjedana nakon što je uganuo ligamente u desnom gležnju u susretu osmine finala Lige prvaka protiv Chelsea.

Mladi Francuz je u uzvratu izašao iz igre u 59. minuti uz bolnu grimasu na licu.

Barcola je u posljednje vrijeme igrao u sjajnoj formi, zabio je gol u oba susreta protiv londonskog kluba u 5-2 i 3-0 pobjedama i njegova ozljeda predstavljat će veliki udarac za pariški klub.

PSG će u četvrtfinalu igrati protiv Liverpoola ili Galatasaraya, prva utakmica je 7. ili 8. travnja, a uzvratna 14. ili 15. travnja.