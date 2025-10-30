Zvijezda Kovačeve Borussije ne može se dogovoriti s klubom oko produženja ugovora

Podijeli :

Guliver

Vodstvo Borussije Dortmund pregovara s krilnim napadačem Karimom Adeyemijem (23) o produženju ugovora, ali stvari ne idu glatko kako se je očekivalo, objavili su njemački mediji.

Adeyemi je u Borussiju stigao u ljeto 2022. iz Red Bull Salzburga u transferu vrijednom 30 milijuna eura i aktualnim je ugovorom vezan za njemački klub do lipnja 2027. Adeyemi, kako tvrde njemački mediji, inzistira da novi ugovor sadrži odštetnu klauzulu, što klub s Westfalena nastoji izbjeći jer bi takav presedan mogao i druge igrače potaknuti da u pregovorima traže isto.

VIDEO / Zvijezda Borussije poludjela nakon poteza Kovača, on poručuje: ‘Nepotrebno!’

Pozitivna stvar za Borussiju je što Adeyemi nema namjeru potražiti novu sredinu, navode mediji.

Klub iz Dortmunda je zadnji puta pristao uvrstiti odštetnu klauzulu u ugovor kada je u siječnju 2020. iz Salzburga stigao norveški golgeter Erling Haaland.

Adeyemi je dresu Borussije u 118 utakmica upisao 29 golova i 22 asistencije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.