Zvijezda Furije ozlijedila se za vikend, no sada su stigle dobre vijesti uoči Mundijala

JoaquimxFerreira via Guliver

Krilni napadač španjolske nogometne reprezentacije i Athletic Bilbaoa Nico Williams (23) trebao bi biti spreman do početka Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku usprkos ozljedi koljena koju je zadobio u nedjelju.

Williams je ozlijedio koljeno u nedjeljnom susretu protiv Valencije. Mladi Španjolac bio je vidno uznemiren kada je u 36. minuti napuštao teren, a očekuje se kako će s travnjaka izostati tri tjedna.

“Nico Williams je zadobio umjereno istegnuće tetive lijeve noge”, navodi baskijski klub.

Williams je debitirao za španjolsku reprezentaciju u rujnu 2022. u dobi od 20 godina. Postigao je šest golova u 30 nastupa, uključujući dva tijekom španjolskog pohoda na Europsko prvenstvo 2024. godine.

Ove sezone je za Athletic Bilbao postigao šest golova uz sedam asistencija u 32 utakmice.

“Furija” otvara SP-a 15. lipnja protiv Zelenortskih Otoka u Atlanti, šest dana kasnije igrat će protiv Saudijske Arabije u istom gradu, a skupinu će zatvoriti protiv Urugvaja 26. lipnja u meksičkom Zakopanu.