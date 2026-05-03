Zvijezda Dinama odbacila mogućnost povratka u reprezentaciju: ‘Stojim iza onoga što sam rekao izborniku’

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Dinamo je već osigurao naslov prvaka Hrvatske, a 13. svibnja igrat će i finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, gdje će loviti dvostruku krunu. Jedan od ključnih igrača momčadi Marija Kovačevića je slovenski veznjak Miha Zajc.

“Ljudi o tome imaju svoje mišljenje, ali ja sam polazio prije svega od sebe i svojih osjećaja. Volim sam donositi odluke i preuzeti odgovornost za svoje postupke. To je bila moja osobna odluka. Istina je, sa izbornikom sam se našao na kavi i razgovarali smo, ali u ovom trenutku ne bih ulazio u detalje o čemu je bilo riječi. To ne bi bilo pošteno s moje strane.

Drago mi je, međutim, da smo razgovarali otvoreno i opušteno. Stojim iza onoga što sam rekao izborniku. Odluka je takva kakva jest, a reprezentaciji i izborniku želim sve najbolje. Nadam se da će uspjeti sastaviti što bolju momčad i ostvariti što bolji rezultat, kako u sljedećim utakmicama, tako i u nadolazećim kvalifikacijama za veliko natjecanje, Euro 2028″, rekao je Zajc za Sportal.

Je li vam nakon ove odluke, da se nećete vratiti u slovensku reprezentaciju, lakše? Osjećate li se rasterećeno?

“To me oslobađa jer je to moja odluka. Sretan sam kada donesem odluku iza koje stojim. Ponekad moraš preuzeti odgovornost, čak i ako se to ne sviđa svima. Ne možeš svima biti po volji i ne možeš zadovoljiti sve. Možda je ova odluka nekoga natjerala na razmišljanje, možda se nekome ne sviđa, ali ja to tako osjećam. To sam rekao i izborniku. Uvijek ću preuzeti svoj dio odgovornosti. Sada idem dalje i potpuno sam fokusiran na sebe i svoju klupsku karijeru. A vrijeme će pokazati što donosi budućnost.”

Znači li to da niste potpuno zatvorili vrata reprezentaciji? Biste li se mogli vratiti ako, hipotetski, zadržite vrhunsku formu i za nekoliko godina, uz nekog drugog izbornika?

“Ne znam. O tome nisam razmišljao. Više sam fokusiran na to kako se sada osjećam. Treba vidjeti i u kakvom ću stanju biti za nekoliko godina. Trenutačno je ovakva moja odluka, a za dalje ćemo vidjeti.”

Što se tiče klupske karijere, sezona vam gotovo nije mogla završiti bolje. U Hrvatskoj vas obožavaju, postali ste jedan od ključnih igrača prvaka Dinama, a u nekim anketama navijači vas smatraju i igračem koji je ostavio najveći dojam ove sezone.