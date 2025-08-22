Zvijezda Cityja potpisala novi ugovor: ‘Ne mogu zamisliti da igram bilo gdje drugdje’

Podijeli :

Simon Bellis Sportimage via Guliver

"Osvojio sam mnogo toga otkako sam došao i nadam se da ću nastaviti osvajati, ali već i sam čin igranja na ovoj razini tijekom devet ili deset godina je nešto na što sam vrlo ponosan", poručio je suigrač hrvatskih reprezentativaca Joška Gvardiola i Matea Kovačića.

Portugalski branič Ruben Dias produžio je ugovor s Manchester Cityjem za još dvije godine, do 30. lipnja 2029., priopćio je klub na svom službenom mrežnom portalu.

Dias je u Manchester došao 2020. iz lisabonske Benfice i skupio je više od 200 nastupa pod vodstvom Pepa Guardiole, osvojivši s Građanima 10 trofeja, uključujući i trostruki trijumf u sezoni 2022./2023., kad je Manchester City osvojio englesko prvenstvo i FA kup te postao pobjednik Lige prvaka.

Bio je na pragu odlaska, a sada je potpisao novi ugovor sa Cityjem VIDEO / City na pogon Haalanda do lake pobjede na otvaranju Premier lige

“Iznimno sam sretan. City je klub u kojem želim biti – na vrhu, boriti se za trofeje. Ambicije kluba se u potpunosti poklapaju s mojim, a kao nogometaš ne možeš zamisliti ništa bolje od toga. Volim Manchester – to je sada moj dom – i volim navijače Manchester Cityja. Kad razmišljam o trofejima koje smo osvojili i o načinu na koji smo igrali tijekom mog boravka ovdje, ne mogu zamisliti da igram bilo gdje drugdje”, izjavio je 28-godišnji pouzdani branič koji je skupio i 68 nastupa za portugalsku reprezentaciju.

Dias je u svojoj prvoj sezoni (2020./2021.) u dresu Manchester Cityja bio proglašen najboljim igračem Premier lige.