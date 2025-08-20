Zvijezda Bundeslige postaje novi suigrač Luke Modrića?

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Talijanski velikan Milan poslao je službenu ponudu Bayer Leverkusenu za nigerijskog napadača Victora Bonifacea (24).

Talijanski mediji navode kako su Rossoneri spremni Apotekarima platiti oko 30 milijuna eura odštete.

Džeko oduševio komentarom o Modriću, evo što je rekao legendarni napadač Tudor otpisao veznjaka kojeg je Juve platio 51 milijun eura, poznato gdje će nastaviti karijeru

Navodno su čelnici Milana i Boniface već postigli dogovor oko plaće, a čeka se samo zeleno svjetlo njemačkog kluba.

Nigerijac je u Bayeru od 2023. kada je stigao iz Union Berlina, a za momčad iz Leverkusena odigrao je 61 utakmicu u kojima je zabio 32 pogotka i upisao 12 asistencija. Bio je jedan od najboljih igrača Bayera u sezoni 2023./24., kada je tadašnja momčad Xabija Alonsa osvojila premijerni naslov Bundeslige.

Prije dolaska u Njemačku igrao je i za norveški Bodo/Glimt, ciparski Lefke, te nigerijski Real Sapphire. U dresu nigerijske reprezentacije upisao je 13 nastupa.

Prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura.