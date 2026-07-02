Zvijezda Brazila neće igrati protiv Norveške

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AP Photo/David J. Phillip via Guliver

Brazilski veznjak Lucas Paqueta zbog ozljede će propustiti nedjeljnu utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Norveške u East Rutherfordu, rekao je u četvrtak za AFP izvor iz Brazilske nogometne federacije (CBF).

Paqueta je bio redovni član početne postave u veznom redu uz Casemira i Brunu Guimaraesa, a ozljedu lijevog bedrenog mišića zaradio je tijekom teško izborene pobjede (2-1) protiv Japana u Houstonu u ponedjeljak. Zbog ozljede je morao napustiti igru početkom drugog poluvremena.

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Paqueta je podvrgnut intenzivnom liječenju i jedini je igrač na kojeg izbornik Carlo Ancelotti ne može računati u nedjelju (22.00 sata) protiv Norvežana.

Veznjak Flamenga mogao bi se vratiti na turnir samo ako se Brazil plasira u finale, koje će 19. srpnja također biti odigrano na stadionu MetLife, dodao je izvor iz CBF-a.

Paquetu je protiv Japana zamijenio napadač Endrick, ali tada su Brazilci hvatali rezultatski zaostatak. Ostane li talijanski stručnjak pri istoj taktičkoj postavi, s trojicom veznih igrača, onda bi se na Paquetinoj poziciji mogao naći Danilo Santos.

Peterostruki svjetski prvaci trenirali su u četvrtak pod žarkim suncem u trening centru Columbia Park u Morristownu, u New Jerseyju, gdje je temperatura dosegla 36 Celzijevih stupnjeva.

Napadač Raphinha, koji je zbog ozljede desnog bedra izvan terena od druge utakmice grupne faze protiv Haitija, već je započeo s laganom fizičkom aktivnošću te bi mogao biti među igračima koji će svoju priliku čekati na klupi za pričuve.

Osim Paquete i Raphinhe, 19-godišnji napadač Rayan propustio je početnih petnaest minuta treninga koji su bili otvoreni za akreditirane novinare.

Rayan je ušao u početnu postavu kao zamjena za Raphinhu, a ne bi trebao biti upitan za nedjeljnu utakmicu.