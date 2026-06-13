Zvijezda Brazila ne može zaboraviti Livakovića: ‘To mi je promijenilo život’

Brazilski reprezentativac Rodrygo propustit će Svjetsko prvenstvo 2026. zbog ozljede koljena, no unatoč tome otputovat će u Sjedinjene Američke Države kako bi izbliza pružio podršku svojim suigračima.
Napadač Real Madrida ozlijedio se još u ožujku, a priznaje kako mu je propuštanje najvećeg nogometnog natjecanja jedan od najtežih trenutaka u karijeri.
“Gledati objavu popisa igrača i znati da nisam među njima bilo je jako teško. Sudjelovao sam u cijelom kvalifikacijskom ciklusu, igrao na Copa Américi i sanjao ovo Svjetsko prvenstvo”, napisao je Rodrygo.
Posebno ga i dalje boli četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., kada je Brazil nakon izvođenja jedanaesteraca ispao od Hrvatske, a njegov udarac zaustavio Dominik Livaković.
“Od utakmice protiv Hrvatske 2022. godine, kada je Dominik Livaković obranio moj jedanaesterac, povratak na Svjetsko prvenstvo bio je nešto o čemu sam razmišljao gotovo svake noći.”
Ozljedu zbog koje je ostao bez nastupa na Mundijalu opisao je kao jedan od najtežih životnih udaraca.
“Bila je to jedna od najtežih vijesti u mom životu. Ostao sam bez sna kojem sam posvetio cijelu karijeru. Nisam mogao pomoći Realu u završnici sezone, a sada ne mogu pomoći ni Brazilu na Svjetskom prvenstvu.”
U emotivnoj poruci zahvalio je obitelji, suigračima, Brazilskom nogometnom savezu i Real Madridu na podršci tijekom rehabilitacije, a posebne riječi uputio je izborniku Carlu Ancelottiju.
“Cijeli nogometni svijet zna koliko je trofeja osvojio, ali želim istaknuti i kakav je čovjek. Pomogao mi je u najtežim trenucima i uvijek bio uz mene. On je posebna osoba i točno zna što radi na klupi Brazila.”
Iako neće biti na terenu, Rodrygo će reprezentaciju pratiti iz neposredne blizine i navijati za osvajanje naslova.
“Bit ću nervozan, pratit ću svaku utakmicu i željeti da Brazil zabije što više golova. Cijela zemlja očekuje naslov prvaka, a ja vjerujem da ova momčad ima sve što je potrebno za uspjeh.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!