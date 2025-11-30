Zvijezda Borussije poludjela na Kovača, evo kako je hrvatski trener prokomentirao situaciju

Gosti su poveli u 41. minuti preko 20-godišnjeg Argentinca Aarona Anselmina, a Karim Adeyemi je u 65. povisio na 2:0. Bayer je u 83. smanjio golom Christiana Michela Kofanea, ali nije uspio doći do izjednačenja.

Veliku pobjedu zasjenio je incident u drugom dijelu. Kovač je u 61. minuti izveo Serhoua Guirassyja i uveo Fabija Silvu, što je napadač loše prihvatio. Iako je pozdravio Silvu, potpuno je ignorirao Kovača, koji mu je pružio ruku, a kamere su kasnije snimile kako u frustraciji baca kostobrane.