Zvijezda Bayerna: Novi ugovor? Ništa od poklona za Božić

Bayern intenzivno radi na produljenju ugovora s Jamalom Musialom, talentiranim ofenzivnim veznjakom kojeg žele i drugi veliki klubovi. Musiala je još u studenom izjavio da ne očekuje odluku ove godine, što je sada ponovno potvrdio za Sport Bild.

“Nažalost, ne mogu navijačima dati božićni poklon. Neće biti nikakvih novosti u bližoj budućnosti”, rekao je njemački reprezentativac pa nastavio:

“Imali smo puno utakmica i puno putovanja u posljednje vrijeme. Želim se koncentrirati na utakmice. Želim biti slobodan na terenu, iako izvana ima puno pritiska. Svi čimbenici koji utječu na ovu veliku odluku moraju biti dobri za mene.”

Ipak, naglasio je kako želi ostati u Münchenu.

“Htio bih ostaviti trag u jednom razdoblju Bayerna. To mi je ambicija i cilj ako produljim ugovor. Ali isto tako znam da moram raditi za to, s pobjedama i trofejima. Tada možeš dobiti takav prestiž, a ja to želim zaslužiti u Bayernu”, zaključio je Musiala.