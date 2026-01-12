Zvijezda Atletica vraća se u Premier ligu: Pregovori su u završnoj fazi

Podijeli :

(AP Photo/Altaf Qadri) via Guliver Image

Povremeni engleski nogometni reprezentativac Conor Gallagher (25) mogao bi ove zime napustiti Atletico Madrid i karijeru nastaviti u Aston Villi.

Engleski mediji navode kako su pregovori između Atletica i Ville u završnoj fazi i sve je izglednije kako će 25-godišnji veznjak završiti na posudbi na Villa Parku.

Gallagher je u Atleticu od kolovoza 2024. kada je stigao iz redova Chelseaja za 30 milijuna eura. Za Atletico je do sada upisao 77 nastupa i postigao sedam golova. Tijekom karijere igrao je i za Charlton, Swansea City, WBA i Crystal Palace.

Mediji navode kako je izgledan i transfer nizozemskog napadača Donyella Malena (26) iz Aston Ville u Romu.

Malen bi do kraja sezone bio posuđen Romi uz uvjet kupnje za 25 milijuna eura.

Malen je u klub iz Birminghama stigao u siječnju 2025. iz Borussije Dortmund za 20 milijuna eura. U 46 nastupa zabio je 10 golova. Igrao je i za PSV Eindhoven.