Zrinjski dobiva hrvatskog reprezentativca? Štimac: Preporučio sam ga Daliću

Engleski sastav poveo je golom Ismaile Sarra u 44. minuti, a izjednačenje je donio Karlo Abramović deset minuta nakon odmora. Odluka o prolasku past će u uzvratu u četvrtak u Londonu.

Trener Zrinjskog Igor Štimac nakon susreta s premierligašem i aktualnim osvajačem FA Kupa posebno je pohvalio 22-godišnjeg stopera Duju Dujmovića.