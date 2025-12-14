‘Zna se tko će zamijeniti Xabija Alonsa, zajedno su osvojili sve’

Podijeli :

Gulivver images

Real Madrid prolazi kroz krizu forme, rezultata i međuljudskih odnosa u svlačionici, budući da je pobijedio tek u dvije od posljednjih osam utakmica.

Zbog lošeg niza izgubio je prvo mjesto u La Ligi, koje je preuzela Barcelona, a sada Real zaostaje sedam bodova i ima utakmicu više.

Ni u Ligi prvaka situacija nije bolja – dva kola prije kraja ligaškog dijela Real se nalazi među prvih osam momčadi koje izravno ulaze u nokaut fazu, ali samo zahvaljujući gol-razlici. Trener Xabi Alonso sada se nalazi pod velikim pritiskom i u klubu preživljava od utakmice do utakmice, odnosno do prvog neuspjeha.

Španjolski mediji javljaju da bi Xabi Alonso mogao biti smijenjen još večeras ako Real ne pobijedi u 16. kolu La Lige kod Alavesa, koje počinje u 21 sat. Prema radijskoj postaji Cadena SER, njegov nasljednik bio bi Álvaro Arbeloa, dvije godine mlađi od Alonsa.

Arbeloa je veliki dio svoje karijere proveo u Realu – kao desni bočni nastupao je u dva navrata, ukupno 11 godina, a posljednjih pet godina radio je u klubu kao trener. Od ljeta 2020. do proljeća ove godine vodio je omladinsku školu, a potom je preuzeo rezervnu momčad. Arbeloa i Alonso dugo su zajedno igrali u Realu i španjolskoj reprezentaciji, osvojivši sve – s Realom prvenstvo, Kup i Ligu prvaka, a s nacionalnom momčadi dva europska i jedan svjetski naslov.