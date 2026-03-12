Zlomislić: To je europski nogomet, Liga prvaka. Promašili smo svoje šanse i kaznili su nas

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Nogometaši HNK Rijeka poraženi su 1:2 od RC Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala UEFA Europa Conference League. Aktualni hrvatski prvak pružio je dobar otpor najboljoj momčadi iz ligaške faze natjecanja, ali je na kraju ipak ostao bez pozitivnog rezultata.

Francuska momčad povela je već u 2. minuti pogotkom Joaquín Panichelli. Prednost Strasbourga povećao je Martial Godo u 72. minuti, dok je Rijeka smanjila četiri minute kasnije preko Ante Majstorović.

Unatoč porazu, riječki sastav ostavio je otvorenu borbu za prolazak u uzvratu osmine finala.

Prvi je pred kamere stao Martin Zlomislić: “Ušli su bolje u utakmicu i zabili nam gol. Kvalitetni su, ali smo se dobro borili, odigrali dobru europsku utakmicu s teškim protivnikom, kvalitetnim protivnikom. Imamo dobre šanse, idemo u uzvrat po prolaz.

Željeli smo pokazati da možemo igrati s njima, znali smo da su kvalitetni, ali smo se borili i pokazali da se može igrati protiv takvih ekipa. Odbijanac im se nažalost odbio za 2:0, ali smo smanjili na 2:1, što je bitno za uzvrat.

Na ovakvom nivou te kazne u svakoj situaciji. Ako ne zabiješ, odmah ide kontra i zabiju. Talentirani su, to je europski nogomet, Liga prvaka… Možemo se nositi s njima, bit će teško u uzvratu, ali vjerujem u nas i da možemo okrenuti rezultat. Atmosfera je bila odlična, tribine su nas gurale. Moto je “Krepat ma ne molat”, dali smo sve od sebe.