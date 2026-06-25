‘Zlatni period hrvatskog nogometa je prošao, a ovaj čovjek je daleko najbolji igrač zadnjih nekoliko godina’

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xBahhoxKarax via Guliver

Proslavljeni nogometni stručnjak Vahid Halilhodžić pomno prati rasplet događaja na Svjetskom prvenstvu, a za Sport Klub je detaljno analizirao dosadašnje nastupe reprezentacije Hrvatske. U svom prepoznatljivom stilu Halilhodžić, koji je čak četiri različite reprezentacije odveo na Svjetsko prvenstvo, osvrnuo se na taktička preslagivanja Zlatka Dalića i česte izmjene u sastavu, neopravdano zapostavljen status Dominika Livakovića te opasnosti koje vrebaju od afričkih momčadi.

Kao što je poznato Hrvatska je u prve dvije utakmice pokazala dva različita lica, mijenjajući formacije, momčadi i taktičke postavke. Halilhodžić ističe da je pratio pobjedu protiv Paname te se slaže s izvještajima da je do bodova bilo izuzetno teško doći.

“Taktika i nova formacija? Čujte, izbornik Dalić vjerojatno traži najbolju postavu, želi najbolju moguću organizaciju igre. Kada trener vidi da nešto ne ide, onda traži neke solucije, i to je sasvim normalno u trenerskom poslu”, objašnjava Halilhodžić dodavši:

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“Ljudi su odmah kritični i misle da svaka promjena znači da on nešto traži, a što točno, ni oni ne znaju. Teško je govoriti o nečemu i davati kritike o momčadi na tako velikom natjecanju kao što je Svjetsko prvenstvo kada ne poznajete unutarnji izražaj i nemate sve informacije u kakvom su stanju pojedini igrači i što se zapravo događa.

Danas nema malih i manjih ekipa, iako će mnogi za Panamu reći da nikad nisu čuli za njih, danas svatko svakoga može dobiti i lakih utakmica jednostavno više nema. I to je tako bez obzira što je ovo prvo Svjetsko prvenstvo na kojem igra čak 48 reprezentacija. Ostat će upisano da je Budimir zabio za važna tri boda.”

Na konstataciju da je Panama imala nekoliko izrazitih prilika te da je golman Dominik Livaković ponovno spašavao Hrvatsku, kao i u porazu od Engleske 4:2 koji je mogao biti i teži, proslavljeni trener ne štedi riječi hvale za hrvatskog golmana i naglašava da je on trenutno najjača karika.

“Zbog svega što ste naveli za mene je na ovom Svjetskom prvenstvu Dominik Livaković najbolji igrač Hrvatske. A ako ćemo iskreno tako je zadnjih nekoliko godina, ali o njemu se vrlo malo priča. On je taj koji je obranio jako puno toga na velikim utakmicama. Sjećamo se onih penala protiv Brazila i ludih obrana protiv Belgije na prošlim svjetskim prvenstvima, gdje je branio nešto što je nemoguće obraniti.

Srećom da Hrvatska ima tako velikog golmana koji po mom mišljenju nema reputaciju kakvu zaslužuje. Nekako svi više pričamo o nekim drugim igračima, a o njemu ne ili jako malo. I ponovno je upravo on bio taj koji je obranio par vrlo teških lopti na utakmici protiv Paname i praktički je jedan od najzaslužnijih jer su sačuvana ta tri boda.”

Idući izazov za Hrvatsku u subotu 27. lipnja je Gana, reprezentacija koju je Halilhodžić dobro proanalizirao kroz njihov ogled s Engleskom koji je završio bez golova.

“Da, gledao sam u miru cijelu utakmicu Engleska – Gana i mogu vam reći da je to bila jedna jako dobro organizirana, defenzivna predstava. Iako je Engleska imala veći posjed lopte, teško su se postavljali jer su se igrači Gane odlično organizirali”, analizira Halilhodžić te upozorava na snagu afričkog nogometa:

“Danas imamo puno afričkih reprezentacija koje vode sjajni treneri s velikim iskustvom i znanjem. Mnogo je lakše organizirati obrambene nego napadačke sustave, a upravo tako igra Gana. Vidio sam i da su svi gotovo iste konstitucije, uz to su izuzetno fizički spremni, snažni, brzi i jaki te eksplozivni u duelima. Upravo takvi igrači su ti koji takvim pristupom dobivaju utakmice.”

Dodaje kako je takav bedem, kakav ima Gana koja će vjerojatno igrati na remi, izuzetno teško slomiti:

“Kad je jedna takva ekipa dobro organizirana te ima znanja i iskustva, onda ju je teško probiti. Englezi su imali velikih problema da stvore izrazitu šansu, bile su tu tek dvije-tri prilike, a Ganci vas u svakom trenutku mogu kazniti iz kontranapada što im je protiv Engleza zamalo i uspjelo. Protiv afričkih zemalja danas je izuzetno teško igrati i nikad nisi siguran da ćeš lako dobiti utakmicu.”

Zgusnut raspored na turniru ne ostavlja mnogo vremena za odmor, što se posebno osjeti na igračima poput Modrića, Kovačića i Gvardiola, koji su u turnir ušli nakon ozljeda. Naravno, tu su i teška putovanja od kampa do grada gdje se igra te drugačije vremenske prilike.

“Igrači koje ste nabrojali su zapravo grupa momaka koja je nosila hrvatski nogomet na zadnjim svjetskim prvenstvima, pogotovo Modrić i Kovačić. Zbog prijašnjih sjajnih rezultata, mi podsvjesno mislimo da oni i dalje imaju 20 do 25 godina, da su mladi, brzi, trkački moćni i savršeno spremni. Međutim, godine su učinile svoje, većina tih igrača je bila ozlijeđena, a tada je jako teško vratiti formu koja je dovoljna za Svjetsko prvenstvo.

Ljudi znaju biti zaboravni i postaju jako kritični. Vjerojatno je taj zlatni period hrvatskog nogometa možda malo i prošao, jer ti igrači više nisu u stanju ponavljati onako visoki ritam utakmica kakav su imali prije pet, šest ili desetak”, zaključuje legendarni Vaha.