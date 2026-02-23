Željko Sopić više nije trener Osijeka

Željko Sopić dobio je otkaz na klupi Osijeka.
Informacija je isplivala na Tribina podcastu, a sada se čeka i službena potvrda kluba.
O Sopićevoj smjeni nagađalo se već neko vrijeme, a govorilo se kako mu je susret protiv Lokomotive bio posljednja prilika. Klub ujedno prolazi kroz velike promjene, jer su prošloga tjedna otišli predsjednik Ferenc Sakalj i prokurist Vladimir Čohar.
Osijek je sezonu započeo s ambicijom povratka u Europu. Nakon odlaska Simona Rožmana momčad je preuzeo Sopić, no u 13 utakmica upisao je tek jednu pobjedu, pet remija i sedam poraza. Slavio je samo protiv Rijeke na Opus Areni, a ispao je i iz Kupa od Varaždina.
U sljedećem kolu Osijek očekuje derbi začelja protiv Vukovara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!