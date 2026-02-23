Željko Sopić više nije trener Osijeka

Informacija je isplivala na Tribina podcastu, a sada se čeka i službena potvrda kluba.

Boto o stanju u Osijeku: ‘Oni su otišli, ali gospođica je i dalje tu’

O Sopićevoj smjeni nagađalo se već neko vrijeme, a govorilo se kako mu je susret protiv Lokomotive bio posljednja prilika. Klub ujedno prolazi kroz velike promjene, jer su prošloga tjedna otišli predsjednik Ferenc Sakalj i prokurist Vladimir Čohar.

Osijek je sezonu započeo s ambicijom povratka u Europu. Nakon odlaska Simona Rožmana momčad je preuzeo Sopić, no u 13 utakmica upisao je tek jednu pobjedu, pet remija i sedam poraza. Slavio je samo protiv Rijeke na Opus Areni, a ispao je i iz Kupa od Varaždina.

U sljedećem kolu Osijek očekuje derbi začelja protiv Vukovara.