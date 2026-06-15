Zelenortska Republika u senzaciji protiv Španjolske oborila rekord SP-a: Evo i koji

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(AP Photo/Jacob Kupferman) via Guliver Image

Zelenortska Republika je u Atlanti priredila jednu od najvećih senzacija u povijesti svjetskih prvenstava. U prvom kolu u debiju na Mundijalu remizirali su sa Španjolskom, aktualnim europskim prvacima.

Ključan igrač u tom susretu bio je 40-godišnji vratar Vozinha koji je upisao sedam obrana, od toga šest unutar 16 metara, a to mu je donijelo ocjenu od 9.7 na SofaScore što je samo za 0.3 manje od maksimalne ocjene.

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No, to nije bilo sve. Naime, Zelenortska Republika je u ovom susretu napravila tek jedan faul čime su postali reprezentacija s najmanjim brojem načinjenjih prekršaja u povijesti vođenja podataka na Svjetskom prvenstvu.

Ti podaci vode se od 1966. godine pa je ovaj podatak posebno zanimljiv. Ranije na ovoj utakmici oboren je i negativni rekord, a tu “čast” dobio je Mikel Oyarzabal koji u prvih 30 minuta susreta nije dotaknuo loptu te je postao prvi igrač kojemu je to pošlo za rukom.