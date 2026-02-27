Ždrijeb Lige prvaka: Ivan Rakitić izvukao City i Real! Tudor ide u Madrid, Pašalić protiv Stanišića

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Izvučeni su parovi osmine finala nogometne Lige prvaka, a najviše pažnje svakako će privući novi okršaj Real Madrida i Manchester Cityja.

Ivan Rakitić je kao gost Uefe u ždrijebu izvlačio kuglice i krojio parove osmine finala Lige prvaka.

Odmah je izvukao Manchester City i poslao ga Realu! Finale prije finala, okršaj teškaša koji su se sreli i u prvoj fazi 10. prosinca prošle godine kada je u Madridu City slavio 2:1.

Igor Tudor i njegov Tottenham idu na madridski Atletico, dok će Atalanta Marija Pašalića prolaz tražiti protiv Bayerna Josipa Stanišića.

Branitelj naslova PSG nastavlja put prema novoj tituli protiv Chelseaja, Bodo/Glimt se sastaje sa Sportingom u duelu u kojem su vjerojatno jedni i drugi zadovoljni ždrijebom, Barcelona je favorit protiv Newcastlea, a Liverpool protiv Galatasaraya. Parove osmine finala zatvaraju Bayer Leverkusen i Arsenal.

Utakmice osmine finala igraju se 10. i 11. ožujka odnosno revanši 17. i 18. ožujka. Poznat je i kompletan put do finala svih momčadi koji možete vidjeti niže:

Četvrtfinala su na rasporedu 7./8. travnja i 14./15. travnja, polufinala 28./29. travnja i 5./6. svibnja, a veliko finale u Budimpešti 30. svibnja 2026. godine.