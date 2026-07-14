Zdravko Reić za SK: Nema boljeg čovjeka za voditi reprezentaciju od Bilića, a ispadanje od Portugala nije uspjeh

“Mislim da je ovo logičan potez HNS-a. Vjerujem da je Bilić spreman ponovno se vratiti na kormilo naše reprezentacije. On tu momčad poznaje jako dobro”, rekao je Reić u uvodu.

Posebno je istaknuo Bilićev prvi mandat i hrabrost koju je pokazao u stvaranju nove generacije Vatrenih. Podsjetio je kako je upravo Bilić priliku dao igračima koji su kasnije postali nositelji reprezentacije.

“2006. godine je imao veliku hrabrost kod uvođenja mladih igrača, pogotovo forsiranja Luke Modrića. U Livornu je protiv Italije gurnuo još Ćorluku i Eduarda, kasnije je došao i Rakitić. To su bili temelji za dugogodišnje vladanje Vatrenih nogometnom scenom”, kazao je.

Iako posljednje dvije godine nije radio kao trener, Reić smatra da to ne bi trebalo predstavljati problem za novog izbornika.

“On je baš posvećen nogometu i, bez obzira što zadnje dvije godine nije aktivno radio, zna nogomet, zna te igrače i sve što ga očekuje”, poručio je.

Bilića već na početku mandata očekuju veliki izazovi. Hrvatsku u Ligi nacija čeka skupina s Engleskom, Španjolskom i Češkom, no Reić vjeruje da će novi izbornik uspješno odgovoriti na zadatak.

“Skupina u Ligi nacija s Češkom, Španjolskom i Engleskom je veliki ispit, ali sam siguran da će to prebroditi. Smeta me lavina sumnji, mislim da u ovom trenutku nema boljeg čovjeka za voditi reprezentaciju”, istaknuo je.

“Svi pokušaji omalovažavanja govore o tim ljudima”

Reić se osvrnuo i na kritike koje su se posljednjih dana pojavile prema Daliću i Biliću, smatrajući da je riječ o pojavi koja je postala uobičajena.

“To je kod nas normalno. Mi smo takav narod. Uvijek imamo neke primjedbe i gledamo privatne stvari. On je pravi trener i zna svoj posao. Svi ti pokušaji omalovažavanja i vrijeđanja govore o tim ljudima. Mučno mi je uopće o tome razgovarati”, rekao je.

“Volio bih da Modrić ostane”

Jedna od najvećih tema nakon promjene izbornika je i budućnost Luke Modrića u reprezentaciji. Reić bi volio da kapetan Vatrenih nastavi igrati za Hrvatsku.

“Ne znam što Modrić misli. Volio bih da ostane, da bude na raspolaganju Biliću. U svlačionici ga cijene, mogao bi igrati, ali to nije ključna stvar. Mi imamo sastav. Dalić je napravio dobru smjenu generacije i glavni cilj bi trebao biti Euro 2028”, rekao je.

“Ne bih rekao da je Hrvatska napravila uspjeh na SP-u”

Reić se dotaknuo i nastupa Hrvatske na aktualnom Svjetskom prvenstvu, istaknuvši da rezultat Vatrenih ne smatra uspjehom.

“Ne bih se složio da je to uspjeh. Bio je očekivan prolazak skupine i trebali smo proći Portugal. Ono što se događalo sa suđenjem je predmet rasprava”, kazao je.

Kritizirao je i smjer u kojem ide Svjetsko prvenstvo s povećanjem broja reprezentacija.

“Prvenstvo je usmjereno i za kormilom je predsjednik FIFA-e (op.a. Gianni Infantino). Gledao je kako će do kraja doći ove četiri ekipe i u tome je uspio. Sada gleda kako će prošiti prvenstvo na 64 ekipe. To razvodnjava situaciju, možda bi se trebala organizirati dva turnira. Jedan za ove A reprezentacije, a drugi za ove slabije”, zaključio je Reić.