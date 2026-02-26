Završeno suđenje bivšem francuskom reprezentativcu koji je optužen za silovanje

Podijeli :

AnthonyBIBARD FEP Panoramic via Guliver

Suđenje bivšem napadaču francuske nogometne reprezentacije Wissamu Ben Yedderu, koji je osumnjičen za silovanje, poništeno je "zbog nedovoljnih dokaza", saznao je AFP iz sudskih izvora.

Žalbeni sud u Aix-en-Provenceu poništio je optužnicu podignutu 3. studenog 2025. protiv nogometaša Wissama Ben Yeddera za silovanje i pokušaj silovanja, rekao je izvor na sudu za AFP.

Sud je utvrdio da “nema osnove za kazneni progon protiv njega, suprotno preporukama ureda javnog tužitelja”, dodao je izvor.

Optužbe datiraju iz ljeta 2023. kada su braća Ben Yedder upoznala dvije mlade žene u Nici i dovela ih u dom bivše zvijezde Monaca, koja sada igra za marokanski klub Wydad Casablanca.

Prema tužiteljstvu, potom su ih prisilili na spolni odnos, dok su braća tvrdila kako su žene pristale na spolni odnos.

Ben Yedder je pet godina proveo u Monacu, a trenutačno član marokanskog Wydada. Igrao je i za Toulouse i Sevillu, dok je za francusku reprezentaciju upisao 19 nastupa i postigao tri gola.