Zaustavio je Kanea i Englesku, a ispisao je i povijest svoje lige

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(AP Photo/Charlie Krupa) via Guliver Image

Gana je u drugom kolu Svjetskog prvenstva igrala protiv Engleske te je iznenađujuće osvojila bod u utakmici bez golova. Posebno se istaknuo njihov golman Benjamin Asare koji nije ni trebao biti prvotimac.

Naime, vratar ganskog Hearts of Oaka u prvoj utakmici ušao je u igru umjesto Lawrencea Atija Zigija koji se ozlijedio protiv Paname. Već tada je postao prvi golman koji je nastupio za Ganu na svjetskim prvenstvima, a da nastupa u tamošnjoj Premier ligi, a sada je otišao i korak dalje.

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Asare je u srijedu navečer postao prvi golman iz ganske Premier lige koji je startao za Ganu na Svjetskom prvenstvu.

Nije bio ganski golman prezaposlen na utakmici te je upisao tek tri obrane, ali je ulijevao samopouzdanje svojoj obrani koja je zadržala Harryja Kanea i Englesku na nula golova.

Ovim remijem Gana je najvjerojatnije osigurala prolazak skupine, prvi put nakon 2010. godine kada su stigli do četvrtfinala gdje su nakon penala ispali od Urugvaja.

Gana u posljednjem kolu igra protiv Hrvatske koja mora izbjeći poraz od Paname kako bi ostala u igri za prolazak u šesnaestinu finala.