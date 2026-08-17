Kraj iluzija na Anfieldu: Ovo su pravi razlozi Bezosovog ulaska u Liverpool

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AP Photo/Jon Super via Guliver

Jeff Bezos sa suradnicima nije kupio trećinu Liverpoola zato što ima viška vremena i ludo voli nogomet. Da ga je zanimao isključivo sportski aspekt, mogao je samostalno kupiti gotovo bilo koji klub na svijetu. Ako nečega ima u izobilju, onda je to novac.

Osobno bogatstvo osnivača Amazona procjenjuje se na 272 milijarde dolara, a da mu je cilj bio potpuna kontrola nad klubom, mogao ga je kupiti. No Bezos u klub nije ušao kao samostalni kupac, nego kao najzvučnije ime konzorcija 1892 Holdings.

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Kako je Bezos ušao u Liverpool?

Konzorcij je za 1,65 milijardi funti dogovorio kupnju približno 30 posto Liverpoola, čime je cijeli klub procijenjen na oko 5,5 milijardi funti. Bezos je pritom najpoznatiji investitor, ali ne i operativni vođa. Konzorcij predvodi Amit Bhatia, koji postaje dopredsjednik Liverpoola, dok Fenway Sports Group (FSG) zadržava većinsko vlasništvo i svakodnevnu kontrolu nad klubom. U grupi su i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka, njegova supruga Elaine te Mittal Family Trusts.

Sporazum uključuje i mogućnost kupnje kontrolnog udjela u sljedećih 12 mjeseci, ali riječ je samo o opciji, a ne o dogovorenom budućem preuzimanju. Za sada se, dakle, ne prodaje Liverpool u cijelosti, nego ulaznica u njegovu budućnost. Naime, engleski nogometni klubovi posljednjih su godina postali sve privlačniji američkom kapitalu, a američki vlasnici većinsku kontrolu imaju u 11 od 20 klubova Premier lige.

Logika je jednostavna: nogometni klub nije imovina imuna na krizu, ali je drukčija vrsta imovine od tehnoloških dionica. Njegova vrijednost ne ovisi o jednom kvartalu ili dnevnom kretanju burze, nego o dugoročnom rastu prihoda, globalnoj publici i rijetkosti najvećih sportskih brendova.

Financijska logika ipak možda objašnjava samo dio priče. Drugi dio je meka moć, tzv. soft power.

Vlasništvo nad globalnim sportskim gigantom poput Liverpoola odavno nije samo pitanje sportskog prestiža. U Bezosovu slučaju najveća vrijednost nije u postotku vlasništva, nego u pristupu. Liverpool je globalni brend koji donosi ono što novac sam po sebi ne može uvijek kupiti: vidljivost, društveni status i ulazak u krugove gdje se prepliću visoka politika i biznis. VIP loža na Anfieldu ne donosi automatski geopolitički utjecaj, ali definitivno skraćuje put do ljudi kojima se inače teško približiti.

Alarm s Anfielda

No dok Bezosov konzorcij slavi ulazak, potez dosadašnjih vlasnika Liverpoola šalje upozorenje. Fenway Sports Group slovi za jednu od najuspješnijih i najdiscipliniranijih grupacija u sportskom biznisu.

Činjenica da su John W. Henry i njegova uprava odlučili prepustiti trećinu vlasništva može sugerirati da žele dio snažnog rasta vrijednosti Liverpoola pretvoriti u gotovinu, a pritom zadržati većinu i operativnu kontrolu. Prodajom dijela vlasništva FSG osigurava dodatnu likvidnost uoči mogućih novih potresa u europskom nogometu. To ne dokazuje nužno da vlasnici očekuju slom tržišta, ali pokazuje da više ne žele sami nositi cijeli rizik budućeg rasta i troškova.

Elitni klubovi mogu ostvarivati prihode usporedive s velikim kompanijama, ali njihove su marže često iznenađujuće tanke. Liverpool je u sezoni 2024./25. ostvario rekordnih 703 milijuna funti prihoda, no dobit nakon poreza iznosila je tek osam milijuna funti.

Razdoblje u kojem su televizijska prava gotovo automatski rasla iz ciklusa u ciklus više se ne može uzimati zdravo za gotovo. Tržište pokazuje znakove zasićenja, dok plaće igrača, transferi, održavanje stadiona i financiranje dugova gutaju velik dio prihoda. Kada se na tanke marže dodaju politički sukobi s FIFA-om i UEFA-om, širenje Svjetskog klupskog prvenstva i stalna prijetnja povratka Superlige, slika postaje još neugodnija. FSG zato može imati vrlo racionalan razlog za prodaju dijela vlasništva: uzeti gotovinu sa stola i dio budućeg operativnog rizika podijeliti s novim investitorima.

Strateški most zvan Amazon Prime

Postoji još jedan vrlo konkretan razlog zbog kojeg je Liverpool Bezosu posebno zanimljiv. Amazon odavno nije samo internetska trgovina i kompanija za računalni oblak. Kroz streaming servis Prime Video pretvorio se u globalnog medijskog igrača koji se natječe za prava na najveća sportska natjecanja, od NFL-a i NBA-a do Lige prvaka i Premier lige. Amazon je u Ujedinjenom Kraljevstvu do kraja sezone 2024./25. imao paket od 20 utakmica Premier lige po sezoni, ali je potom odustao od nadmetanja za novi ciklus prava.

Ipak, Amazon nije nestao iz nogometa. Prime Video zadržao je pravo prvog izbora jedne utakmice utorkom u Ligi prvaka, i to do sezone 2030./31. U trenutku kada navijači za različita natjecanja moraju plaćati sve više različitih platformi, Amazon se tako i dalje pokušava ugurati u njihov dnevni boravak, utakmicu po utakmicu.

Televizijska i streaming prava krvotok su modernog nogometa, a osim što donose novac klubovima i savezima, određuju kako će se utakmice gledati, ali i tko će kontrolirati odnos s milijunima navijača. Bezosov ulazak u Liverpool neće doduše Amazonu dati izravan glas u odlučivanju o televizijskim pravima jer se prava prodaju centralizirano preko Premier lige, dok svih 20 klubova sudjeluje u donošenju važnih komercijalnih odluka.

Ali Bezos je sada puno bliže tom sustavu nego prije. Njegov konzorcij ima manjinski udio u jednom od najvećih klubova lige, a Bhatia ulazi u vlasničku i upravljačku strukturu Liverpoola. Ako se u budućnosti ponovno otvori velika aukcija za streaming prava, Amazon će u nju ući s iskustvom, infrastrukturom i partnerima koji iznutra poznaju vrijednost tog proizvoda.

U tom smislu njegovo ulaganje u Liverpool je svojevrsni strateški most između tehnološkog kapitala, sportskog vlasništva i medijskih prava. A taj most može s vremenom vrijediti puno više od samih 1,65 milijardi funti uloženih u manjinski udio. Bezos nije kupio daljinski upravljač za Premier ligu, ali je kupio mjesto dovoljno blizu televizora da vidi tko ga drži.

Zašto baš Premier liga?

Američki kapital danas kontrolira više od polovice Premier lige, a razlog zbog kojeg najviše privlači engleske klubove leži u kombinaciji globalne publike, snažnih televizijskih prihoda, razvijenog komercijalnog tržišta i relativno jasnih pravila vlasništva.

Španjolska La Liga nudi drukčiju vlasničku strukturu. Real Madrid i Barcelona zaštićeni su socios modelom, vlasništvo su stotina tisuća članova i njihova je privatizacija zakonski nemoguća, dok je ostatak španjolske lige financijski znatno manje atraktivan. Francuska Ligue 1 nudi drugačiji kaos. Problem su manja vrijednost međunarodnih televizijskih prava, nestabilni medijski ugovori i slabija globalna komercijalna snaga lige. Kada na to dodate visoko porezno opterećenje plaća i financijsku snagu Paris Saint-Germaina, povezanu s katarskim vlasništvom, jasno je zašto američki investitori u Francuskoj ne vide jednako predvidljiv prostor za rast.

Italija je pak groblje za investitore. Mnogi klubovi Serie A nemaju potpunu kontrolu nad stadionima, a pokušaji gradnje novih objekata ili modernizacije starih često se pretvaraju u pravnu agoniju s konzervatorima, lokalnom politikom i kompliciranom birokracijom. Bez veće kontrole nad stadionom klubovi teže razvijaju prihode od ugostiteljstva, VIP-loža, trgovina i drugih sadržaja izvan samih utakmica.

Premier liga zato nudi kombinaciju koju je teško pronaći drugdje: globalnu publiku, snažne televizijske prihode, razvijeno komercijalno tržište i relativno jasan regulatorni okvir. Stadioni nisu svugdje u privatnom vlasništvu, ali infrastruktura i prihodi od utakmica u pravilu imaju veći komercijalni potencijal nego u mnogim konkurentskim ligama.

Matematika i Moneyball

Liverpool je za ovaj konzorcij bio savršena meta jer već godinama funkcionira poput prave tehnološke kompanije. Klub je pionir modernog nogometnog Moneyballa. Bivši sportski direktor Michael Edwards i teorijski fizičar dr. Ian Graham izgradili su analitički sustav koji nije zamijenio ljude, već je skauting nadopunio preciznim matematičkim modelima.

Njihovi algoritmi analiziraju kontrolu prostora i vjerojatnost ključnih akcija. Tim su pristupom svojedobno otkrili tada podcijenjene igrače poput Mohameda Salaha i Sadija Manéa. Istom su matematikom pomogli klubu racionalizirati i vrlo skupe poteze, poput kupnje Van Dijka i Alissona. Nisu, međutim, mogli jamčiti buduće bodove niti u potpunosti ukloniti sportski rizik. Mogli su ga samo učiniti mjerljivijim.

To je nogomet u kojem se emocije navijača pokušavaju preduhitriti hladnom matematikom, barem dok matematika ne naleti na ozljedu, lošu formu ili promašeni penal. A tech milijarderi algoritme vole više od svega.

Što ovo znači za svlačionicu?

Za momčad na travnjaku, ovaj posao kratkoročno ne znači ništa. Sav taj novac, svih 1,65 milijardi funti, zaobići će svlačionicu i travnjak na Anfieldu. Taj iznos ne ide u klupski proračun za kupovinu pojačanja, već se isplaćuje izravno na račune FSG-a za prepušteni vlasnički udio, a novi menadžer Andoni Iraola od Bezosova ulaska neće automatski dobiti stotine milijuna funti za prijelazni rok.

Ova transakcija pritom ogoljuje brutalan apsurd: Liverpool nije samo nogometni klub, nego i simbol grada koji svoj identitet duguje radničkoj i lučkoj kulturi.

Riječ je o ponosnoj radničkoj, lučkoj sredini čiji je nogometni identitet legendarni Bill Shankly izgradio na otvorenim socijalističkim principima i radničkoj solidarnosti. Danas, taj isti klub radničke klase prelazi u ruke ljudi koji predstavljaju najčišći oblik hiperkapitalizma. Bezosovo tehnološko bogatstvo i investicijska logika konzorcija sušta su suprotnost svemu na čemu je Anfield nastao.

Navijačka udruga Spirit of Shankly to pak savršeno dobro razumije. Odmah su poslali otvoreno pismo upravi tražeći jasne odgovore o budućnosti, svjesni da ulazak krupnog tehnološkog kapitala može promijeniti ravnotežu između komercijalnih interesa i klupske tradicije. Zatražili su garancije, ali ostaje pitanje koliko će stvarnog utjecaja navijači imati na odluke koje se donose izvan tribina, u vlasničkim strukturama i investicijskim odborima. Sustav je ionako postao prevelik i prebogat da bi polagao račune ljudima s tribina.

Budući da je riječ o manjinskoj investiciji, konzorcij zasad ne dobiva operativnu kontrolu nad transferima. Njegov će se povrat mjeriti rastom vrijednosti kluba, komercijalnim prihodima i dugoročnim razvojem imovine, a ne samo time koliko je igrača kupljeno ovog ljeta.

Njihov je cilj prije svega stabilizirati investiciju, a ne udovoljavati masi. Za navijače Liverpoola matematika ove transakcije na kraju je bolno jednostavna: svlačionica neće postati bogatija za 1,65 milijardi funti, no vlasnička struktura postala je neusporedivo skuplja. Na Anfieldu će se i dalje pjevati iste pjesme, a navijači će i dalje tražiti iste odgovore: tko odlučuje, tko ima korist i kome Liverpool zapravo pripada?