Žaper debitirao za Lokomotivu, evo koliko je prošlo od njegove posljednje službene utakmice

Posljednji nastup imao je 17. veljače 2024. u dresu Hajduka protiv Rudeša, kada je zbog teške ozljede ligamenata i meniskusa morao napustiti teren na nosilima.

Iako se treninzima priključio u studenome, dodatni problemi s aduktorom produžili su njegov povratak pa prošle sezone nije upisao ni minute pod vodstvom Gennara Gattusa, unatoč tome što je deset puta bio na klupi.

Ovoga ljeta Gonzalo Garcia procijenio je da mu “nedostaje nešto” za Hajdukovu veznu liniju, pa je Žaper otišao na posudbu u Lokomotivu kako bi igrao.

Podsjetimo, Hajduk ga je u ljeto 2023. doveo iz Osijeka za milijun eura, što je peta najveća odšteta u povijesti kluba. Više su plaćeni samo Anas Sharbini (2 mil. €), Senijad Ibričić (1,8 mil. €) te Niko Kranjčar i Filip Krovinović (po 1,5 mil. €).