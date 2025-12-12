Zapečatio je pobjedu Betisa protiv Dinama pa poručio: ‘Možemo osvojiti Europsku ligu’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Betisov napadač Antony Matheus dos Santos, koji je u četvrtak navečer postigao treći gol u pobjedi od 3-1 nad Dinamom, smatra da je utakmica u Zagrebu pokazala kako je ta španjolska momčad sposobna osvojiti Europsku ligu.

“Ozbiljno igramo u Europskoj ligi, ali i u španjolskom prvenstvu u kojem stojimo dobro. Učinili smo neke pogreške, ali trebamo zadržati stav da smo sposobni boriti se za sve naslove”, izjavio je 25-godišnji Brazilac u obraćanju medijima.

Antony je u 38. minuti iskoristio pogrešku Dinamovog vratara Ivana Filipovića i braniča Scotta McKenne te zabio svoj ukupno osmi gol u šesnaest utakmica ove sezone.

“Jako sam sretan zbog pogotka, ali još više zbog uspjeha ekipe”, napomenuo je Antony.

Betis zauzima četvrto mjesto te je blizu izravnog plasmana u osminu finala Europske lige.

“Bili smo svjesni da nam je ova pobjeda itekako važna, da smo s osvojena tri boda gotovo sigurni u prolazak u iduću fazu natjecanja”, rekao je nekadašnji igrač brazilskog Sao Paula, Ajaxa i Manchester Uniteda.

Uvjeren je da će pobjeda nad Dinamom, koji je upisao treći uzastopni poraz u Europskoj ligi, dati samopouzdanja Betisu u nadolazećim utakmicama. Andalužani su prošle sezone bili u finalu Konferencijske lige, u kojem ih je s 4-1 pobijedio londonski Chelsea, a ove sezone im je cilj osvojiti barem jedan trofej.

Antony je u 78. minuti napustio travnjak stadiona u Maksimiru nakon duela s 27-godišnjim bekom Brunom Godom.

“Udario me u zglob, ali to je dio igre. Kasnije je razgovarao sa mnom i nema veze, takve situacije su normalne”, izjavio je.

Lokalne novine Diario de Sevilla izvijestile su kako se Betis u samo pet dana preobukao u Barcelonu, katalonsku momčad koja je prošli vikend nanijela poraz od 5-3 Betisu u španjolskom prvenstvu.

“Betis se (u Zagrebu) brzo nametnuo, preuzeo loptu i ubrzavao svoje napade”, naveo je taj dnevnik sa sjedištem u Sevilli.

Tamošnje sportske novine Estadio Deportivo izvijestile su da su zeleno-bijeli ispunili zadatak s kojim su stigli u Hrvatsku te matematički osigurali mjesto među 24 ekipe koje će nastaviti natjecanje na proljeće.

“Došli smo u Zagreb s mišlju kako je važno osigurati taj prolaz što prije”, izjavio je Betisov sportski direktor Manu Fajardo.

Do kraja ligaškog dijela natjecanja ostala su još dva kola.

“Na individualnoj razini čini mi se da je Dinamo možda slabiji u odnosu na ekipu s kojom smo igrali zadnji put ovdje”, rekao je Fajardo prisjetivši se remija 1-1 i poraza od 0-1 u Konferencijskoj ligi iz veljače 2024.

“Više nema Brune Petkovića i Martina Baturine, koji su radili razliku, ali i dalje je to ekipa koja se ističe timskim radom”, dodao je.

Betisov predsjednik Angel Haro bio je posebno zadovoljan nakon pobjede u Zagrebu jer mu je to bila 470. utakmica, koliko ih nije imao niti jedan njegov prethodnik. Istovremeno je pod njegovim mandatom ostvarena 200. pobjeda.

Haro je s delegacijom Betisa posjetio muzej Dražena Petrovića, legendarnog hrvatskog košarkaša koji je igrao i za Real Madrid.