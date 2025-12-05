Zaokružite datume: Evo kada i u kojim gradovima Vatreni igraju utakmice grupne faze Mundijala

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je suparnike na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a poznato je i u kojim će gradovima igrati grupnu fazu.

Engleska, Panama i Gana protivnici su hrvatske reprezentacije na Mundijalu u skupini L, odlučeno je tako u petak ždrijebom u Washingtonu.

Upravo će protiv Engleske Hrvatska otvoriti nastup, 17. lipnja. A gdje? U Torontu ili Arlingtonu (Teksas).

Šest dana kasnije Hrvatska igra protiv Paname i to u Foxboroughu (Boston) ili Torontu, a 27. lipnja okršaj s Ganom igrat će se u East Rutherfordu (New Jersey) ili Philadelphiji.

Točni termini i gradovi bit će poznati naknadno, tijekom subote, ali to je u principu to. Hrvatska će dakle utakmice grupne faze igrati u SAD-u ili Kanadi.