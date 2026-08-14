Zamjena za Barcolu? Krilni napadač Ajaxa preselio u moćni PSG

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xAndrexWeeningx by Guliver

U redove PSG-a, aktualnog francuskog prvaka i pobjednika Lige prvaka, stigao je 21-godišnji Mika Godts, dosadašnji krilni nogometaš Ajaxa.

Prošle sezone Godts je odigrao odlično u dresu amsterdamskog kluba, ali se unatoč tome nije našao na popisu belgijskih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo. Tijekom 42 nastupa za Ajax u svim natjecanjima postigao je 17 pogodaka, a upisao je i 14 asistencija. Ranije je Godts upisao dva nastupa za Belgiju.

Prije Godtsa pariški klub je iz Monaca doveo Maghnesa Aklioucha.

PSG dovršava posao s Ferranom Torresom, igračem Barcelone koji je bio jedini strijelac u finalnoj utakmici ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska svladala Argentinu. Među Parižane bi trebao stići i vratar Parme, japanski reprezentativac Zion Suzuki.

PSG, osvajač posljednja dva izdanja Lige prvaka, već je osvojio jedan trofej na startu nove sezone. Pobijedio je u europskom Superkupu s 2-1 Aston Villu, aktualnog osvajača Europske lige.