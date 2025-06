Zajecov dres iz 82. najveći hit aukcije za Palčiće i Sveti Duh, kupio ga – Dinamo

Podijeli :

"Na aukciji koju su pokrenuli građani na Facebook stranici humanitarne akcije Palčići i Nema predaje za Sveti Duh, prije nešto više od tri tjedna osvanuo je potpisani dres Velimira Zajeca iz povijesne Dinamove sezone 1981./82., u kojoj su Plavi nakon 24 godine osvojili naslov prvaka države. Jedan od rijetkih primjeraka dresa kojeg je nosio tadašnji kapetan, a današnji predsjednik Dinama, na kraju se vraća u svoj dom", objavila je Zaklada Nema predaje.

Dosad se na stranici našlo mnogo zanimljivih artikala, ali nijedan nije izazvao takvu pažnju kao potpisani dres Velimira Zajeca iz 1982. godine. Njega je na aukciju postavio Krešimir Horvatinčić koji je detaljnije opisao o kakvom dresu je riječ.

“Radi se o originalu iz ’82. koji je od tada u mom vlasništvu. Prije par godina potpis je obnovio sam Velimir Zajec. Odlučio sam da je vrijeme da se oprostim od tog dresa – za ovakav cilj. Početna cijena je 1500 €, dizanje po 100 €, a kraj aukcije je 20. lipnja u ponoć”, napisao je.

U petak, posljednjeg dana aukcije, na Facebooku se javio sam GNK Dinamo. “GNK Dinamo Zagreb, u suradnji sa Zakladom Nema predaje, nudi 3.000 eura”. Do kraja aukcije pojavilo se još nekoliko ponuda, ali Dinamova u visini od 4400 eura je bila najveća.

Odjel neonatologije Svetog Duha godišnje skrbi za stotine prijevremeno rođenih beba. Cilj akcije je prikupiti novac za 33 medicinska uređaja, među kojima su inkubatori, respiratori i monitori, a svaki od njih može spasiti nečiji početak života.

Akcija traje do 23. rujna, no organizatori se nadaju da će do tada svi uređaji već biti kupljeni i isporučeni. Humanitarnu akciju možete podržati i uplatom na humanitarni račun: HR8224020061500148172.