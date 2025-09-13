Zajec više neće biti predsjednik Dinama, evo koju ulogu će dobiti

Članovi kluba biraju nova vrhovna tijela, a budući da postoji samo jedna lista, ona Dinamovog proljeća, već je poznato da će pobjednici biti njihovi kandidati. Najveća novost je objedinjavanje funkcija predsjednika kluba (trenutno Velimir Zajec) i uprave (Zvonimir Boban). Kako je nositelj liste Boban, jasno je da će od večeras postati predsjednik Dinama.

Time završava mandat Zajeca, koji se nije kandidirao, a očekuje se da na idućoj skupštini bude proglašen počasnim predsjednikom. Ta titula nema funkciju ni naknadu, već je znak zahvalnosti za njegovu ulogu u rušenju Mirka Barišića i pokretanju demokratskih promjena, prenosi Index.

Ovih izbora skupština se smanjuje sa 60 na 50 članova, dok Izvršni odbor nestaje i njegove ovlasti prelaze na Nadzorni odbor s devet članova. Za razliku od prošlih izbora, sada članovi biraju cijelu skupštinu, a u nju mogu ući i do pet nezavisnih povjerenika s najviše glasova. Glasati može oko 28 tisuća punoljetnih članova, fizički na Maksimiru ili online.