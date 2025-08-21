Zajec posvetio emotivnu objavu Zvonimiru Bobanu: Kod njega je emocija na prvom mjestu

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Predsjednik Uprave Dinama Velimir Zajec objavio je da se neće kandidirati na predstojećim izborima, a dan kasnije na društvenim mrežama poslao je poruku podrške Zvonimiru Bobanu.

Na Facebooku je podijelio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su zagrljeni te uz nju napisao emotivnu poruku upućenu svom nasljedniku. Boban, aktualni predsjednik Uprave, smatra se glavnim kandidatom za preuzimanje funkcije predsjednika kluba, osim ako ne dođe do velikog iznenađenja.

“Zvone. Veže nas puno toga, dosta toga i neispričanog u mojoj biografiji. A sada imamo i novo poglavlje oko Dinama u 2025. godini, vraćenog narodu.

Zvone je prvi glasno podržao moju kandidaturu prije godinu i pol dana, bio redovna podrška kad god je trebalo, pristao je potom i doći u klub i pomoći. Posebno sam ponosan što je tu s nama jer kad je Dinamo u pitanju i kod njega je emocija na prvom mjestu..”, napisao je Zajec.