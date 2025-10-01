Zajc: Moramo igrati kao protiv Fenera i onda se ne moramo bojati

Dinamo u četvrtak (21:00) gostuje kod Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europa lige.

Susret će se igrati u Bačkoj Topoli, a najavio ga je Dinamov veznjak Miha Zajc na konferenciji za medije:

“Atmosfera je super, u dobrom smo nizu, moramo ovako nastaviti. Maccabi je dobar, imaju kvalitetne pojedince, ali moramo igrati kao protiv Fenera i onda se ne moramo bojati i možemo se nadati dobrom rezultatu“, rekao je u uvodu slovenski veznjak.

Kako se osjećate u Dinamu?

“Hvala Dinamu na prilici i sretan sam kako su me svi primili u klubu, od suigrača do trenera. To se dogodilo još na početku lipnja. Čuo sam se s predsjednikom i to je otišlo u jednom smjeru. Želio sam doći odmah, ali imao sam godinu dana ugovora s Fenerbahčeom i nismo to mogli tako brzo završiti, ali sada sam tu, dobro igramo i nadam se da ćemo tako nastaviti.”

U Bačkoj Topoli će se igrati bez navijača:

“Šteta, mi nemamo utjecaja na to, moramo gledati na sebe i na protivnika. Dobro smo se pripremili, pogledali utakmice i znamo što nas čeka. Nama mora biti fokus na teren. Moramo tako nastaviti, mi smo Dinamo, moramo svaku utakmicu gledati da pobijedimo. Znamo da neće biti lako, sad smo u nizu i sada moramo pokazati da možemo igrati svaka tri dana.”

Brzo ste se uklopili:

“Htio sam pomoći momčadi i sebi i znam da imam kvalitetu da mogu pomoći, no nisam si stavljao nikakav teret. Rekao sam si da radim ono što znam i mogu i da će treneri to prepoznati, a na kraju oni odlučuju.”

Kako je igrati u veznom redu s Mišićem i Ljubičićem?

“Super, i s njima i sa svima u momčadi se razumijem. Vlada pozitivna energija, to me veseli. Ima ovdje puno kvalitetnih igrača i to je naša prednost. Tko god igra može pokazati što zna.”