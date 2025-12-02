Zabio je golčinu Hajduku, a sada otkrio: ‘Rekao sam si – Ili pucaj, ili trči natrag u obranu’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je u subotu na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a. Gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka pred kraj prvog poluvremena, a Michele Šego izjednačio je početkom nastavka.

Duvnjakov gol jedan je od najljepših u sezoni. U 44. minuti, nakon što je obrana Hajduka odbila loptu iz slobodnog udarca, Duvnjak je iz voleja s oko 25 metara pogodio uz pomoć grede, ostavivši Tonija Silića bez šanse.

“Osjetio sam gdje će lopta pasti i rekao u sebi: “Ili pucaj, ili trči natrag u obranu, ha, ha, ha… Čim sam opalio po lopti imao sam dobar osjećaj, ali onda sam preko Pajazitijevih leđa gledao kako ide. Vidio sam da se digla, ali se u jednom srušila i ušla u gol”, rekao je Duvnjak za službenu stranicu lige.

Bio mu je ovo tek treći pogodak u seniorskom nogometu, ali ovaj će sigurno pamtiti do kraja života:

“To sigurno. Uostalom, dogodio se na Poljudu gdje je uvijek odličan nogometni ambijent pa je i to pojačalo opći dojam. Postigao sam još jednom sličan gol, ali u dresu U-17 reprezentacije Hrvatske u kvalifikacijama protiv Armenije. Distanca je bila malo udaljenija, ali lopta je bila na podu. Ovaj put je bilo malo teže, ali i slađe. Koliko sam puta pogledao pogodak? Neposredno poslije utakmice to nije bilo moguće jer mi je mobitel “izgorio” od poziva i poruka, ali sutradan sam ga pogledao sigurno desetak puta za redom. Da, da, imalo se što i vidjeti, ha, ha, ha…”

Nastavak utakmice nije se razvijao po mjeri Varaždinaca koji su početkom drugog poluvremena primili pogodak uslijed jedne neforsirane pogreške vratara Olivera Zelenike, koji je, međutim, do kraja susreta izrastao u drugog junaka s nekoliko nevjerojatnih obrana:

“Žao mi je što nismo osvojili sva tri boda jer sam, pogotovo u prvom poluvremenu, stekao dojam da smo stvorili sve preduvjete za takav scenarij. Imali smo dobre prilike za vodstvo i prije mog gola, Hajduk je imao Rebićevu vratnicu u nadoknadi. U drugom dijelu se Hajduk dignuo poslije Šeginog pogotka, a nas je omelo Boršićevo isključenje. Poslije nas je izvukao Zelenika, ali itekako možemo žaliti za sva tri boda.”

Varaždinci su na Poljudu po tko zna koji put potvrdili da njihovi rezultati odavno nisu iznenađujući, momčad Nikole Šafarića čvrsto drži četvrtu poziciju i iz kola u kolo ostavlja upečatljiv dojam. U čemu je tajna?

“Tajna je u našem momčadskom duhu, nema iskakanja i isticanja pojedinaca, a i trener nas dobro drži “pod ključem”. Naravno, velika je stvar što u svakoj utakmici taktički jako dobro stojimo na terenu, što je plod naših analiza prije svake utakmice kada do detalja analiziramo protivnika. Naravno, i toga da mi igrači sve trenerove zamisli uspijemo sprovesti u djelo na terenu”.

Poslije petnaest odigranih kola ljestvica ukazuje na konstantu Slaven Belupa i Varaždina koji su drugu sezonu za redom okupirali pozicije koje su inače bile uglavnom rezervirane za klubove takozvane “velike četvorke”…

“To je samo dokaz koliko je liga iz sezone u sezonu izjednačenija i zanimljivija. Mislim da je to dobro za natjecanje, da nitko sa sigurnošću ne može unaprijed računati na pobjedu. Naravno da klubovi velike četvorke imaju puno veće budžete u odnosu na ostatak lige, ali teren je jedino mjerilo uspjeha. Vjerujem da ćemo i ove sezone zadržati konstantu rezultata i nastojati poboljšati naš lanjski rezultat kad smo izborili Europu. Moji osobni ciljevi? Što je moguće češće ponavljati ovakve utakmice na Poljudu, ali s jednom razlikom… Neka moji pogoci ubuduće donesu i pokoju pobjedu”, zaključio je Duvnjak.