Za veznjaka Osijeka sezona je završena: ‘Potvrđeno je ono za što smo se nekako nadali da neće…’

Osijek je na svojim službenim stranicama objavio da će veznjak Stanislav Shopov (23) zbog teške ozljede dulje vrijeme izbivati s terena.
“Jedan od treninga naše momčadi u tjednu uoči posljednjeg gostovanja kod Vukovara ’91 bio je, nažalost, nesretan za Stanislava Shopova. Bugarski reprezentativac u našim redovima teže je ozlijedio koljeno lijeve noge i duže ga vrijeme neće biti na nogometnim terenima. Potvrđeno je ono za što smo se nekako nadali da neće biti dijagnosticirano, ali je ipak ruptura u pitanju.
Stoga ga već ove srijede očekuje operacija prednjih križnih ligamenata, a nakon toga i višemjesečni oporavak, što je neizostavno kod takvih ozljeda.. Želimo mu da sve prođe u najboljem redu, a potom i uspješno rehabilitacijsko razdoblje i povratak treninzima, kada za to dođe vrijeme”, objavili su iz Osijeka.
