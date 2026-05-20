Xhaka predvodio švicarski popis za Svjetsko prvenstvo

Izbornik švicarske nogometne reprezentacije Murat Yakin objavio je u srijedu popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja, a popis predvodi karizmatični kapetan, 33-godišnji Granit Xhaka.

Xhaki, koji je dosad upisao 144 nastupa i 16 pogodaka za “Nati”, ovo će biti sedmo veliko natjecanje u nizu, a četvrto SP. Prvi se put u sastavu našao za SP u Brazilu prije 12 godina, a predstavljao je Švicarsku i u Rusiji 2018. te Kataru 2022., kao i na EURU 2016. u Francuskoj, 2021. diljem Europe te 2024. u Njemačkoj.

Švicarska će na SP igrati u skupini B, natjecanje će otvoriti dvobojem protiv Katra 13. lipnja, a slijede dvoboji protiv BiH 18. lipnja te Kanade 24. lipnja.

REPREZENTACIJA ŠVICARSKE:

Vratari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Young Boys), Yvon Mvogo (Lorient)

Obrana: Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05), Manuel Akanji (Inter), Miro Muheim (Hamburger SV), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Luca Jaquez (Stuttgart), Eray Coemert (Valencia)

Veza: Johan Manzambi (Freiburg), Granit Xhaka (Sunderland), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (Milan), Michel Aebischer (Pisa), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Rieder (Augsburg)

Napad: Noah Okafor (Leeds United), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Ruben Vargas (Sevilla), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)