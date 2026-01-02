West Ham spas traži u angažmanu zaboravljene zvijezde Chelseaja?

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Londonski West Ham želi u zimskom prijelaznom roku dovesti krilnog napadača Chelseaja Raheema Sterlinga (31) , koji ove sezone nije odigrao niti minute, objavili su britanski mediji.

Sterling je prošle sezone bio na posudbi u Arsenalu, a nakon isteka posudbe vratio se na Stamford Bridge. No, u Chelseaju je praktično izopćen iz prve momčadi, te je van terena od svibnja.

Bivši engleski reprezentativac samostalno trenira, a mediji navode kako je spreman otići na posudbu samo ako ona uključuje obavezu otkupa njegovog ugovora.

Karijeru je počeo u Liverpoolu, a 2015. prešao je u Manchester City te je u sedam sezona na Etihadu upisao 131 pogodak i 87 asistencija. U ljeto 2022. potpisao je za Chelsea u kojem je igrao važnu ulogu u prve dvije sezone, a nakon toga je postao višak, pa je završio na posudbi u Arsenalu.

Za englesku reprezentaciju je u 82 utakmice postigao 20 golova, ali posljednji nastup u dresu Gordog Albiona ostvario je na SP 2022.