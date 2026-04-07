Wales se oprašta od jednog od svojih najboljih nogometaša ikada, objavio je kraj karijere

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Aaron Ramsey objavio je kraj svoje nogometne karijere, zaključivši razdoblje u kojem se prometnuo u jednog od najboljih veznjaka u povijesti Walesa.

Ovaj 35-godišnjak odigrao je više od 250 utakmica u Premier League za Arsenal, dok je za reprezentaciju Walesa upisao 86 nastupa i postigao 21 pogodak. Bez kluba je bio od listopada prošle godine, kada je raskinuo ugovor s UNAM, nakon povratka u Cardiff City, gdje je kratko bio i trener-igrač.

U oproštajnoj poruci na Instagramu istaknuo je kako odluka nije bila laka te posebno zahvalio reprezentaciji Walesa, navijačima poznatima kao “Crveni zid”, kao i svim klubovima, trenerima i obitelji na podršci tijekom karijere.

Football Association of Wales odao mu je priznanje nazvavši ga igračem svjetske klase i ključnim članom zlatne generacije koja je ispisala povijest, uključujući plasman u polufinale UEFA Euro 2016, gdje je uvršten u najbolju momčad turnira.

Veliku ulogu u reprezentaciji imao je od mladih dana – pokojni Gary Speed dao mu je kapetansku traku već sa 20 godina. Profesionalni debi ostvario je u Cardiffu 2007. kao najmlađi igrač u povijesti kluba, nakon čega je prešao u Arsenal za manje od pet milijuna funti. Unatoč brojnim ozljedama, s vremenom je postao ključni igrač londonskog kluba, s 369 nastupa, 64 gola i tri osvojena FA Cupa.

Godine 2019. pridružio se Juventus, s kojim je pod vodstvom Maurizio Sarri osvojio Serie A i talijanski Kup. Posudba u Rangers donijela mu je škotski Kup i finale UEFA Europa League protiv Eintracht Frankfurt, koje će pamtiti po promašenom jedanaestercu.

To razočaranje nadoknadio je nastupom na FIFA World Cup 2022, što je bio prvi nastup Walesa na Svjetskom prvenstvu još od 1958. godine.