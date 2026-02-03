Vuškovićev suigrač zaradio rekordnu kaznu nakon što je vozio pijan

Klub je reagirao nakon što je 30-godišnji nogometaš krajem siječnja zaustavljen u prometnoj kontroli, pri čemu je utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola.

Odluka mu je priopćena na sastanku sa sportskim vodstvom, a potvrđeno je da će i ovaj tjedan ostati izvan konkurencije, iako se očekuje njegov povratak treninzima. Dompé se tim povodom prvi put javno oglasio.

“Svjestan sam da obična isprika nije dovoljna. U potpunosti sam podbacio u svojoj ulozi uzora. Napravio sam teške pogreške i naravno da snosim pune posljedice za njih. Razumijem razočaranje kluba, stručnog stožera i svih navijača koji su me dosad uvijek podržavali. Neizmjerno mi je žao. Žao mi je i što sam momčad ostavio na cjedilu u ovoj fazi, u ovim tako važnim tjednima”, izjavio je Dompé

Iz HSV-a poručuju da će pomno pratiti njegovo ponašanje prije donošenja odluke o potpunom povratku u momčad.