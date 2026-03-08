Vuškovića nahvalili suigrači: ‘Nevjerojatan je, on može sve!’

Luka Vušković još jednom je oduševio nogometni svijet.
Njemački mediji puni su hvale za partiju koju je odigrao hrvatski branič Luka Vušković u važnoj pobjedi HSV-a protiv Wolfsburga (2:1). Devetnaestogodišnji hrvatski stoper bio je ključni čovjek utakmice i izravno sudjelovao u oba gola svoje momčadi.
Posebno su ga nahvalili i suigrači. Veznjak Nicolai Remberg rekao je za Süddeutsche Zeitung:
“On može sve. Daje nam ogromnu sigurnost. Volio bih reći da je svjetska zvijezda, ali još je tako mlad.”
Kako piše MOPO, veznjak Albert Sambi Lokonga nakon utakmice je kratko poručio:
“On je nevjerojatan.”
Njemački mediji ističu da je osim ofenzivnih poteza dominirao i u obrani, posebno u zračnim duelima u završnici kada je HSV branio vodstvo.
Podsjetimo, Vušković je ove sezone na pet pogodaka.
