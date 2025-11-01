Vušković opet pokorio Njemačku, još jedna nagrada pripala sjajnom Hrvatu

Luka Vušković, 18-godišnji stoper Hamburga, drugi mjesec zaredom osvojio je nagradu za novaka mjeseca u Bundesligi, za rujan i listopad.
Mladi hrvatski reprezentativac brzo je postao ključni igrač HSV-a, a navijači ga već nazivaju “šefom obrane”.
Vušković je u Hamburg stigao na posudbu iz Tottenhama, koji ga je doveo iz Hajduka kao jednog od najvećih europskih talenata. Englezi su ga poslali po iskustvo i minute, no u Njemačkoj je prerastao očekivanja – HSV bi ga rado zadržao, dok ga u Londonu vide kao braniča budućnosti.
Dosad je za HSV odigrao sedam utakmica i postigao jedan pogodak, a prema podacima Transfermarkta vrijedi 18 milijuna eura.
