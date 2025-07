Vušković nakon savršenog debija: ‘U Tottenhamu je za sada sve savršeno, svi stoje iza mene’

Luka Vušković započeo je svoj put u Tottenhamu na impresivan način – golom i asistencijom u samo osam minuta debitantskog nastupa. U prijateljskoj utakmici protiv Readinga, 18-godišnji hrvatski stoper ušao je na početku drugog poluvremena i odmah pokazao zašto se od njega puno očekuje.

Najprije je u 49. minuti nakon ubačaja iz kornera sjajno skočio i glavom proslijedio loptu do suigrača Lanksheara za 1:0, a samo četiri minute kasnije, ponovno nakon prekida, ostao u napadu, primio povratnu loptu i preciznim udarcem lijevom nogom pogodio suprotni kut za konačnih 2:0.

Vušković je nakon utakmice izjavio: “Sretan sam zbog gola i asistencije i jer smo pobijedili bez primljenog gola. Moramo nastaviti graditi na tome. Moj gol? Kudus mi je odlično asistirao, a ja sam smjestio loptu u mrežu uz malo sreće. Dosad je sve bilo savršeno, klub je iza mene, igrači, stožer, treneri, svi mi pomažu. Sama utakmica je bila dobra, puno duela, tranzicije. Mislim da smo bili dobri.”

Ovakav nastup nije prošao nezapaženo – engleski klub na službenim je stranicama posebno istaknuo njegov učinak, a navijači su već počeli izražavati oduševljenje njegovim potencijalom. Time je Vušković odmah u prvom nastupu dao do znanja treneru Thomasu Franku da možda i nema potrebe za novom posudbom.

Transfer iz Hajduka u Tottenham, službeno proveden ovoga ljeta za 11 milijuna eura, predstavlja najveći izlazni transfer u povijesti splitskog kluba. Nakon posudbi u Radomiaku i Westerlu, Vušković je u lipnju upisao i debitantski nastup za hrvatsku A reprezentaciju, što dodatno potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata nove generacije.

